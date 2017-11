REAL VALLADOLID Luis César anuncia cambios en el Real Valladolid ante el Sporting El técnico gallego del Valladolid, en el partido de la pasada semana ante el Nàstic / G. Villamil El técnico recuerda que el equipo está doblando «su volumen» de juego ofensivo, pero quiere recuperar «la frescura y la puntería» ARTURO POSADA Valladolid Viernes, 10 noviembre 2017, 13:39

La alineación del Real Valladolid este domingo ante el Sporting sufrirá cambios. «¿Revolución? Bueno, algo haremos. No hay necesidad de dar pistas al contrario con tanta antelación, pero elegiremos otra alineación. No voy a entrar en detalles», señala Luis César, técnico blanquivioleta, quien también busca «un equipo estable» que no se deje superar por los cuatro partidos sin ganar y la última derrota por 0-3 ante el Nástic en Zorrilla.

«Hay que ser estables. La inestabilidad no perdona a nadie. La estabilidad nos ampara a todos. Tenemos saber en qué jornada estamos y los cambios que suceden. En la jornada 13 del año pasado, yo estaba en ‘play-off’ con el Lugo, el Tenerife era 17º y el Getafe, décimo. Esto cambia mucho. Todos los equipos pasan por crisis. Crisis es no ganar y queremos ganar lo antes posible. El domingo jugamos ante un buen equipo que quiere estar arriba, pero nosotros también somos un buen equipo que quiere estar arriba. Debemos tener estabilidad emocional, saber que somos un buen equipo y pulir los detalles que hacen que a la mínima nos marquen gol. Y también encontrar la frescura y la puntería que teníamos hace unas jornadas y que ha desaparecido», ha apuntado Luis César este viernes en rueda de prensa.

El técnico del Real Valladolid comprueba cómo los números globales le dan la razón a sus planteamientos... a pesar de la última derrota ante el Nàstic. «Yo todas las semanas compruebo el volumen de juego con los programas que me da la Liga [Mediacoach]. Y veo cuántas veces llega mi equipo al área, cuántas veces tira por dentro y por fuera. Y también miro cuánto concedo, para saber si el equipo crece o decrece. Ante el Nàstic, mi equipo llegó más veces al área que en los partidos anteriores ante el Alcorcón y el Córdoba. Y concedió más contra el Alcorcón que contra el Nàstic. No es cosa mía, son datos. Pero estamos en una fase en la que no marcamos goles: metimos el doble de centros al área en el último partido que ante Córdoba y Alcorcón juntos. A lo mejor eran malos centros, pero siempre puede haber un error del rival, un penalti. No podemos volvernos locos y decir que todo lo estamos haciendo mal. A la mínima nos marcan, pero todos los equipos se equivocan y hay manos a manos contra el portero que no acaban en gol. No nos justificamos en eso. Debemos disminuirlo», ha señalado Luis César.

El entrenador blanquivioleta también desmonta el análisis que señala que al Real Valladolid ya le conocen los rivales y que por eso no encuentra el camino de la victoria, un discurso que incluso han empleado varios jugadores. «Cuando se pierde, los entrenadores siempre somos sospechosos. Cuando no ganamos, es que ya nos conocen... Entonces, a los que ganan no los conocen. No conocen al Granada, porque gana. Ni al Huesca ahora, pero sí lo conocían cuando perdía. Al Barcelona como gana siempre, no lo conoce nadie. Cuando pierde, sí lo conocen».

Luis César ve al Sporting, rival de este domingo en El Molinón, como «un equipo efectivo», sobre todo en su casa. «Está hecho para estar arriba, con buenos jugadores, como nosotros. También ha pasado su minicrisis. Todos nos vamos dejando puntos. Ya lo decía antes: de los seis primeros el año pasado en esta jornada, cuatro no jugaron el ‘play-off’. El Real Oviedo iba segundo y pensaba que subiría. El Tenerife pensaba que iba a bajar porque era el 17º y al final jugó el ‘play-off’. De los cuatro últimos en esta jornada no bajó ninguno. Bajó el Elche que era octavo a estas alturas».

Luis César ha explicado que la decisión de que saliese en verano el central Álex Pérez, que fichó por el Sporting, no se le puede achacar únicamente a él. «No mando tanto en el Real Valladolid como para tomar esa decisión. Aquí somos varios los que opinamos. Evidentemente, di mi opinión, pero fue una decisión consensuada».