Luis César anuncia cambios ante el Numancia El técnico busca «evolucionar» hacia una racha positiva aprovechando los tres partidos en Zorrilla antes de finalizar el año MIGUEL ÁNGEL PINDADO Viernes, 1 diciembre 2017, 13:51

El domingo en Zorrilla habrá cambios sustanciales en el once titular del Real Valladolid. Lo anunció el técnico Luis César si bien las sanciones de Luismi y Borja obligaban a un replanteamiento de los esquemas. No quiso entrar el técnico a definir con claridad hasta donde llegarán la pequeña revolución pero los nombres de Guitián, Anuar y Cotán parecen tener muchas opciones en la ‘recvolucionaria’ alineación del técnico.

“Es preciso evolucionar y coger una racha positiva. De los próximos cuatro partidos tenemos tres en casa y hay que aprovecharlo”, comentó Luis César Sampedro, quizás consciente de que esta oportunidad antes del parón navideño puede marcar el devenir del equipo en el campeonato. Respecto a los posibles cambios en los esquemas e incluso en la filosofía de estilo de juego, Luis César se mostró sencillamente práctico.: “Quiero ganar partidos y busco soluciones para ello. No es cuestión de renunciar a un estilo determinado de juego sino de adaptarse a los elementos de los que dispongo”.

Otra de las cuestiones que trató el técnico fue el hecho de encajar tan pronto un gol que luego resulta imposible de remontar. “Es un tema del que apenas hablo con los jugadores. Creo que no es bueno recordárselo continuamente porque se acaba cogiendo miedo a esos primeros minutos y no es positivo. Si se incide demasiado en los errores se acaba estando más pendiente del error. Ellos ya saben que han encajado goles muy pronto, no hace falta que se lo repitan continuamente”.

En cuanto al rival del próximo domingo, un Numancia exultante tras eliminar al Málaga de la Copa del Rey, el técnico blanquivioleta manifestó que “es un equipo que tiene muchos registros. Puede jugar dominando el balón, defendiéndose. Es un bloque sólido y muy difícil de batir. Además en un derbi regional no hay favoritos”. En este sentido, Luis César manifestó que “ahora mismo ni son tan favoritos al ascenso los que están por encima ni están descartados algunos de los que tenemos por debajo en la tabla”.

Sobre los posibles refuerzos para el equipo en el mercado invernal, Luis César se mostró un tanto excéptico. “Es pronto, muchas veces en noviembre ves las cosas de una manera que en nada tienen que ver con lo que pueda pasar a finales de enero. Tenemos cuatro partidos antes del finalizar el año, tres de ellos en casa. Si lo hacemos bien, estaremos muy arriba”.