Real Valladolid Luis César cambiará el equipo pero no el sistema ante el Leganés El t´cnico blanquivioleta en el partido contra el Alcorcón. / A. Mingueza «Los buenos equipos son aquellos que siempre tocan la misma partitura», enfatiza el técnico EL NORTE Valladolid Martes, 24 octubre 2017, 13:26

El Real Valladolid se mide este miércoles al Leganés en la idea de los dieciseisavos de la Copa del Rey. Un partido que se espera con especial interés en Zorrilla y en la ciudad, visto el buen momento del equipo, su alegría atacante y lo vistoso de su juego. Y son estas características las que quiere mantener y potenciar Luis César pese a los cambios que introducirá en el once titular.

No le ha ido mal, de momento, la Copa al Pucela. dos victorias a domicilio, seis goles a favor y ninguno en contra. Y, sobre todo, que la competición eliminatoria ha servido para que varios jugadores acumularan suficientes méritos como para pasar de ser suplentes a titulares. Algo de eso espera para este miércoles el técnico. Confirmó que el once estará formado por los menos habituales, por lo que son suplentes. Así que Becerra, Moyano, Guitián, Calero, Cotán, Nacho Sulayman, Sergio Marcos, Hervías, Gianniotas, Villalibre tendrán su sitio de nuevo, y ante un primera que llega fortísimo en defensa, pero sin saber aún como se comportarán en la competición del KO, ya que aún no ha jugado eliminatoria alguna.

Luis César sí aseguró que no habrá cambios en el sistema, «los buenos equipos tocan igual tengan el músico que tengan», y señaló que tiene un par de dudas para el partido ante el Reus del próximo fin de semana, y que quizá las despeje con el encuentro de Copa. Una declaración que sonó más motivación extra que a realidad, ya que fue lanzada a la primera ocasión que se le presentó de insertar el mensaje, aunque no casara con el discurso de ese momento.

En cualquier caso, todo apunta a que ante el Leganés jugarán: Becerra, Moyano, Sulayman, Calero, Nacho, Guitián, Cotán, Hervías, Gianniotas, Sergio Marcos y Villalibre.