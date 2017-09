Real Valladolid Luis César prevé cambios en el once titular ante el Córdoba Luis César, entrenador del real Valladolid El técnico del Real Valladolid reconoce que la calidad y amplitud de la plantilla le permite barajar muchas opciones EL NORTE Valladolid Jueves, 28 septiembre 2017, 12:58

Sin lesionados, con toda la plantilla a disposición de Luis César y con el técnico dándole una y otra vez vueltas en la cabeza a los titulares si a los hombres de banquillo. Así está el Valladolid a 48 horas de medirse al Córdoba en el estadio Zorrilla este sábado a las 16:00. Una situación que al técnico no le desagrada en absoluto, porque como él reconoce que los jugadores le generen dudas y le hagan dar vueltas a las decisiones es siempre bueno.

La derrota en Huesca, empero, no parece haber escocido demasiado en las filas blanquivioletas. La primera plantilla está entrenando al nivel habitual, consciente de que llega el equipo más goleado, pero también uno de los que más ocasiones crean. «El Córdoba encaja, sí, pero no ha marcado más goles hasta ahora por falta de acierto, no porque no creen ocasiones para hacerlo».

Sea como fuere, el entrenador reconoce que en la capital oscense hubo algunas cosas de los jugadores que no le gustaron. «No merecimos perder, al menos así lo veo yo, pero es cierto que hubo detalles que me gustaron poco». De esa disconformidad y de sus palabras de elogio hacia lo homogéneo de la calidad de la plantilla es fácil deducir que habrá cambios en el once. ¿Cuáles? Esos no los sabes aún ni el propio entrenador, como enfatizó el técnico. Desde luego, no parece que uno de esos cambios sea jugar con dos delanteros, ya que Luis César reiteró que hacerlo en Huesca fue un recurso táctico ante la aglomeración de jugadores en el centro, lo que impedía el juego interior.

Luis César se mostró de acuerdo con la apreciación de algunos de sus jugadores de que en Zorrilla se verán muchos equipos muy cerrados atrás y dispuestos a buscar el contraataque, como hiciera el Granada. «Zorrilla es ancho y largo, y no es sencillo defender presionando arriba. Veremos equipos muy cerrados, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a jugar siempre igual», avisó