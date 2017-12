Real Valladolid Luis César Sampedro no desvela quién suplirá a Luismi Luismi pelea con Noguera en el partido ante el Lorca en el que vio la quinta amarilla que le impide jugar contra el Zaragoza. / G. Villamil Cotán o Anuar se perfilan como compañeros de Borja en el centro del campo, con la incógnita de si Moyano seguirá en el lateral izquierdo J. A. PARDAL Valladolid Lunes, 18 diciembre 2017, 14:22

El Real Valladolid ha completado en la mañana de este lunes su penúltimo entrenamiento antes de recibir este martes (21:00 horas) al Real Zaragoza, en el partido que cerrará el año para los pucelanos.

En una sesión en la que el trabajo para asentar los conceptos defensivos ha sido el absoluto protagonista, dos son las dudas principales que se ciernen sobre el once que alineará el gallego mañana. Una es quién ocupará el lateral izquierdo, ya que los dos jugadores inicialmente destinados a ese puesto, Ángel y Nacho, se quedaron fuera de la convocatoria para el partido del pasado sábado ante el Lorca. «Son cuestiones tácticas; tengo mis razones pero obviamente no las voy a hacer públicas», afirmó el entrenador en la rueda de prensa después del entrenamiento.

El último inquilino de ese puesto ha sido Moyano, aunque Sampedro ha asegurado que pese a esta decisión, con la que salvó la tarde ante el Lorca, no es fan de que sus pupilos jueguen a banda cambiada. «Lo he hecho y podría seguirlo haciendo, pero no me gusta», ha afirmado, sin dar más pistas de la decisión que tomará mañana ante el equipo de Natxo González.

La otra duda que planea por Zorrilla es la de quién gobernará el centro del campo junto a Borja, después de que Luismi viera la quinta amarilla que le obliga a presenciar el partido desde la grada. «Mañana hay entrenamiento y en él decidiré. Será Anuar o Cotán».

En cuanto a la situación del equipo y la suya personal, algo menos asfixiante tras los tres puntos de oxígeno obtenidos el fin de semana, Sampedro no dudó en afirmar que estará cuestionado «siempre que no esté entre los seis primeros». «Se trata de ir recortando puntos a los demás equipos. Este fin de semana hemos recortado tres a algunos, dos a otros y nos hemos alejado un poco más de algunos de los de abajo. Tres derrotas seguidas no se arreglan con una victoria».

El aspecto físico no preocupa en absoluto a Sampedro, que defiende que pese a que el equipo tiene que disputar dos jornadas en cuatro días, «hay tiempo más que suficiente para recuperarse». «Si el partido fuera hoy, los jugadores tal vez no estarían recuperados muscularmente, pero pasarán más de 72 horas, no hay problema».