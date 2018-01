Luis César Sampedro propone un cambio de estilo de juego Gabriel Villamil El técnico vallisoletano asume su responsabilidad en una primera vuelta «de suspenso» y jugará «a cosas más sencillas» para evitar encajar tantos goles MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Jueves, 11 enero 2018, 16:54

La visita este sábado a la Ciudad Condal supondrá un nuevo estilo de juego del Real Valladolid. Así lo manifestó profusamente el técnico Luis César Sampedro en la rueda de prensa semanal. El técnico gallego reconoció que «si las cosas no salen hay que buscar la manera de mejorarlas», y también asumió la «culpa» de los 36 goles encajados, pero también de los 40 anotados. «Escogí una manera arriesgada de jugar que nos ha permitido anotar 40 goles pero que no pensé que nos iban a marcar tantos, y lo he pagado caro. Así pues yo soy el culpable de que ahora tengamos solo 29 puntos, pero todavía queda un largo camino».

Y el técnico hizo propósito de enmienda para la segunda vuelta. «Tenemos que rebajar los goles en contra y vamos a jugar a cosas más sencillas. Ello conllevará que jugadores que lo hicieron bien en la primera vuelta, quizás ahora no tengan tantas opciones, y al revés, otros podrán obtener mayor rendimiento», y puso como ejemplo a Mata, ya que el sistema anterior le permitió ser el Pichichi de Segunda, pero con el nuevo estilo lo tendrá más difícil.

Y es que Luis César Sampedro considera que está capacitado de sobra para jugar a varios estilos. «Hace unos años me encasillaron en un entrenador defensivo, luego han dicho que era muy ofensivo. Soy un entrenador y busco lo que considero mejor para la plantilla. Está claro que hay que mejorar la nefasta primera vuelta y sé que puedo hacerlo. Ahora bien, no alcanzaremos los 80 goles ¡ojalá que si!, pero tampoco encajaremos 77 en contra».

También comentó que a partir de ahora «es como si hubiera otro entrenador, que llega y cambia el estilo de juego. Creo que tengo plantilla suficiente para hacer este cambio y creo que no será una proeza mejorar la primera vuelta. Voy a simplificar el trabajo de algunos jugadores, que a partir de ahora estarán más cómodos con el nuevo estilo de juego».

Afirmó no tener ningún problema con el lateral izquierdo e incluso afirmó que el reciente fichaje Chris, podría ir convocado para el partido ante el filial azulgrana.

Otra derrota, ente el Barcelona B, en puestos de descenso, podría poner en la picota a Luis César Sampedro. «Quizás me la juegue, no lo sé, pero no puedo estar pensando en eso. Sé donde estoy. Para mi lo importante es preparar bien el partido del sábado y buscar la manera de ganar a un equipo talentoso, con gente joven pero también con fichajes de mucha calidad, que juega muy alegre y que tiene fallos de juventud. Este es el primer partido para mejorar la nefasta primera vuelta».

Por otro lado, en el entrenamiento en los Anexos tan solo estuvo ausente Giannotas, aquejado de unos problemas musculares. Con el Promesas entrenó por primera vez el reciente fichaje Antonio Domínguez, recién llegado de Huelva.