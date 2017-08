Real Valladolid Luis César se teme una inminente salida de Jose Luis César Sampedro en la rueda de prensa de esta mañana. / EL NORTE El técnico anuncia cambios en el once inicial que se medirá al Sevilla el próximo sábado EL NORTE Jueves, 24 agosto 2017, 13:47

La semana va llegando a su fin y el Real Valladolid se ha ejercitado esta mañana para llegar en la mejor formar a la segunda jornada de liga que será este sábado ante el Atlético Sevilla. Tras el entrenamiento de hoy, que se ha llevado a cabo a puerta abierta la primera parte y a puerta cerrada la segunda, el entrenador Luis César Sampedro ha comparecido ante los medios.

«Hemos corregido errores, que es el único método que conozco para crecer. Forma parte del proceso de aprendizaje y no hay que tener miedo a equivocarse». Sobre el partido ante el Barcelona B, Luis César señaló que «realizamos pocos fallos pero muy graves», pero que no puede «evaluar únicamente el resultado» porque, por ejemplo, «la segunda parte le entusiasmó».

Su objetivo para el partido del sábado es que el equipo «se parezca al de la segunda parte ante el Barcelona» y aseguró que es muy posible que «no repita alineación», porque además esta vez cuenta con «otros recursos» para decidir qué once jugadores serán los titulares, entre los que no estarán las dos nuevas incorporaciones, Asier Villalibre y Kiko Olivas, porque es «precipitado», pero se mostró muy satisfecho con ambos. Un once titular que ya tiene decidido salvo una posición.

Pero sin duda el gran protagonista fue el delantero Jose. Luis César reconoció que hay un «alto riesgo» de que el jugador abandone el equipo si recibe una oferta de otro club antes del cierre de mercado. Pero asegura que a día de hoy cuenta con él y que será «titular ante el Sevilla».