Luismi, Borja, Anuar, trivote contra el Barcelona B

El BArcelona B juega con A. Ortolá, Martínez, Fali, Palencia (c), Jose Arnaiz, R. de Galarreta, Vitinho, David Costas, Abel Ruiz, O. Busquets, Miranda. Un once en el que no está Carles Aleña, el motor y hombre de más calidad del equipo, pero sí el exblaqnuivioleta Jose Arnar, que formará dupla atacante con Aberl Ruiz, un jevenil que ya está en el filial y que apunta a delantero de muchos quilates