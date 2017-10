REAL VALLADOLID Luismi, listo para volver en el Real Valladolid El mediocentro recibe el premio Cinco Estrellas al mejor jugador de septiembre EL NORTE Valladolid Jueves, 26 octubre 2017, 13:45

Luismi Sánchez ha pasado dos semanas difíciles. Los cuatro partidos de sanción con los que fue castigado por insultar al árbitro en el choque ante el Rayo ya se han cumplido y ahora el mediocentro se dispone a volver al equipo... si tiene sitio en el once del Real Valladolid. “Estoy con muchas ganas de volver. Me limito a trabajar y será el míster el que decida lo que tenga que decidir. Solo han sido dos semanas, pero se me ha hecho eterno. Lo bueno es que en dos semanas ya ha finalizado la sanción. Estaba disfrutando de muchos minutos y ahora decidirá el míster”.

Luismi agradece a Luis César haberse convertido en un jugador importante esta temporada en el Real Valladolid. “Desde el primer momento confió en mí. Yo he intentando aprovechar esa confianza. En un equipo tan compensado y con tanta competencia, si no lo haces, va a entrar otro que lo hará igual o mejor”.

El mediocentro blanquivioleta ha recibido este jueves el premio al Jugador Cinco Estrellas de septiembre, que otorga Mahou con los votos de los aficionados del Real Valladolid en Twitter. “Es un premio al trabajo bien hecho. Estoy muy contento de recibirlo. Se lo agradezco a la afición y también a mis compañeros, que son los que me hacen crecer y mejorar cada día”.