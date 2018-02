Real Valladolid Mata siente la exigencia de seguir marcando David García derriba a Mata en la jugada del penalti. / ALBERTO MINGUEZA El delantero cree que la tranquilidad que le da respetar el compromiso con el Real Valladolid contribuye a que las cosas vayan bien FERNANDO BRAVO Valladolid Domingo, 4 febrero 2018, 14:43

«El número de goles (45, el equipo; 21, él) hace que la exigencia sea mayor. Si no marcas en un partido ya parece que pasa algo. El equipo estuvo bien, sólido, con un pequeño bajón en la primera parte que supo aprovechar la 'Cultu'. Es algo propio de un derbi: un partido que se resuelve por pequeños detalles y, por suerte o por mérito, la victoria se quedó en casa».

Jaime Mara aludió a su relación con el gol esta mañana, tras el entrenamiento de recuperación, apenas unas horas después de la victoria en Zorrilla ante la Cultural Leonesa, a la que contribuyó con dos de los tres tantos.

Admitió el pichichi que también sus nuevos compañeros saben 'encontrarle'. «Es verdad. Ayer Javi [Ontiveros] tuvo un par de acciones que lo demuestran. La primera, la que provocó el penalti y, después, otro pase para un disparo que me para Palatsí. En las dos me busca muy bien y estoy muy agradecido. Creo que es lo propio del juego. Él se desmarca y me ve. Pero no creo que se personalice en mí. Ayer todos vimos que es un jugador muy joven pero diferente, es distinto y nos puede dar muchísimo. Su llegada suma mucho».

«Estoy bien en Valladolid»

Finalizado el mercado de invierno, Mata no tuvo inconveniente en aclarar por qué sigue en Valladolid, a pesar del interés de algunos equipos por ficharle. «Ha habido opciones, pero no era ni el momento ni la manera de hacer las cosas. Aquí estoy contento, mi familia está muy a gusto y si estamos disfrutando y las cosas salen bien no creo que sea el momento de buscar un cambio ni de forzar ninguna nueva situación, que no sería beneficiosa ni para mí ni para el club. Seguimos la línea de estar tranquilos, respetando el contrato que se firmó y todos felices. El contrato se firmó para respetarse y se está respetando. Es mejor dejar fluir las cosas porque esta tranquilidad esta contribuyendo a que sigan saliendo bien», concluyó el delantero madrileño.

Sobre el primer gol, atribuyó el mérito a Hervías. «El mérito de Pablo, que desborda con facilidad y me manda un balón de forma que no tengo más que poner loa cabeza. Gran parte del mérito es suya».

También tuvo elogios para Ontiveros, que le envió el centro que provocó el penalti. «La jugada de Javi es buenísima y el central se me echa encima.