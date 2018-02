Real Valladolid Mata sigue sin billete para Córdoba Remiro rebaña un balón a Mata en el partido del Huesca. / RAMÓN GÓMEZ El pichichi suma siete días sin entrenar y Sampedro decidirá mañana si lo incluye en la convocatoria FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 23 febrero 2018, 14:07

«Si no está al cien por cien, no viajará. Para incluirlo en el once está muy complicado; para que viaje, complicado». Luis César Sampedro dejó clara su posición sobre la confusa situación del pichichi de la categoría, que arrastra molestias musculares por un golpe en el encuentro del pasado sábado frente al Huesca. Jaime Mata volvió a ser esta mañana el más relevante ausente en los Anexos, donde debutó en el trabajo el central austriaco Lukas Rotpuller. Mata, al igual que Anuar, también duda para Córdoba, y Al-Mousa, junto al lesionado Deivid no entrenaron con el resto de los compañeros.

Contenidos relacionados Elige tu alineación para el partido ante el Córdoba

Para Mata, autor de 23 goles en Liga, es el séptimo día sin hacer ejercicios de balón, ya que a los dos de descanso se han sumado una jornada de recuperación y cuatro de trabajo normal a las que no ha podido acudir.

El entrenador ha modificado el plan de trabajo de la semana y ha programado una nueva sesión de entrenamiento para mañana sábado, a partir de la once, en la que la presencia de Mata puede ser decisiva para una eventual participación en el partido del domingo ante el Córdoba, si logra recuperarse. El equipo entrenará antes de partir en tren hacia la capital andaluza.

A la baja de Mata, Sampedro confirmó la duda sobre Anuar, y una más en la línea ofensiva para en once inicial, sobre dos jugadores que podrían jugar en todo caso.

Sampedro afirmó que a medida que avanza la Liga los resultados son más relevantes aunque insistió que 15 partidos siguen siendo muchos. Recupero Sampedro el discurso de que no se conforma con el 'play-off' sino que el Real Valladolid aspira a lo máximo posible, que hoy incluye la lucha por un puesto de ascenso directo y recordó que el Córdoba se juega la vida y que Sergi Guardiola, su máximo goleador no es el único gran jugador que tiene el rival del domingo.

Finalmente, Sampedro calificó «insólito, inaudito y propio del siglo pasado» los hechos que costaron ayer la vida a un ertzaina en la batalla campal que se produjo en Bilbao a la llegada de los aficionados rusos del Spartak de Moscú.