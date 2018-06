Máxima confianza en el Pucela Los jugadores del Real Valladolid saludan a los aficionados después de ganar al Sporting el primer partido. / G. Villamil La prensa vallisoletana está segura de que el equipo blanquivioleta está preparado para superar el infierno de El Molinón VÍCTOR BORDA Domingo, 10 junio 2018, 12:57

Confianza máxima en los hombres de Sergio González para superar el infierno que les espera hoy en el estadio de El Molinón. Los periodistas vallisoletanos consultados se muestran convencidos de que el Real Valladolid llega en un buen momento y con un bagaje de 3-1 que no es malo si el equipo consigue no encajar un gol que abra las puerta a un 2-0 que da la clasificación al once asturiano.

«El Real Valladolid llega a Gijón en su mejor momento de todo el año» Héctor Rodríguez

Héctor Rodríguez, de Onda Cero, confía en el equipo castellano. «El 3-1 de la ida es un resultado contundente para hacerle saber al Sporting que se enfrenta al equipo más en forma de Segunda. Viene de jugar unas cuantas finales consecutivas y eso le ha dado una consistencia y una mentalidad que los jugadores tenían y que solo había que sacar».

Chus Rodríguez

Chus Rodríguez, de Radio Marca, reconoce que el encuentro «será complicado, pero tengo la confianza de que el Valladolid va a hacer gol sí o sí en El Molinón. Este equipo sabe aguantar la presión».

Juan Carlos Amón

Juan Carlos Amón, de la Cope, por el contrario asegura que «con las matemáticas en la mano no es obligatorio marcar en Gijón, aunque no vendría mal. El único que está obligado a hacerlo es el Sporting».

José Anselmo Moreno

José Anselmo Moreno, de la Agencia Efe, comenta que, tras aguantar el arreón inicial, «hay que tener descaro y aprovechar la buena ola en la que está el equipo para acometer y atacar, porque un gol del Pucela metería el partido en el congelador».

José Luis Rojí

José Luis Rojí, de SER Valladolid, menciona que el estadio gijonés presentará un ambiente terrorífico. «Espero que el Real Valladolid sea capaz de aguantar las acometidas iniciales, pues El Molinón va a presionar lo suyo, pero con el paso de los minutos esa tensión se le puede volver en contra al Sporting. Tengo mucha confianza por el juego que han desplegado los hombres de Sergio González durante las últimas jornadas de competición».

Íñigo Torres

Por su parte, Íñigo Torres, de Radio Nacional de España, apunta como receta para salir victorioso de esta eliminatoria de semifinales del 'play-off' «defender con mucho orden y seriedad, lo mismo que si el equipo hubiese acudido con otro marcador diferente. Un partido de vuelta es duro con cualquier marcador en la ida. Veo al equipo bien, muy metido. Obligatorio marcar y comenzar muy concentrados en los inicios de ambas partes».