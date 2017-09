REAL VALLADOLID Míchel Herrero: «¿Mi expulsión? Creí que era una comedia» Míchel se reitra del terreno de juego de El Alcoraz El mediapunta explica que no daba crédito a la decisión del colegiado y confía en el recurso del Real Valladolid ARTURO POSADA Lunes, 25 septiembre 2017, 13:39

Míchel Herrero recuerda que no es un jugador proclive a recibir tarjetas rojas tras ser expulsado en el último partido del Real Valladolid en Huesca. «Es la primera expulsión de mi carrera en Liga. Y otra con el Levante en UEFA. Dos expulsiones en total. No soy problemático. El año pasado no me perdí ningún partido por cupo de cinco tarjetas. Me quedé con cuatro y jugué todos los partidos», apunta el valenciano.

Míchel vivió la decisión del colegiado Cuadra Fernández como «una comedia». «No tiene explicación. No puedes dejar a un equipo con diez con tanta facilidad. El árbitro no puede cargarse un partido por una tontería que él dice que no ha visto. Se lo dijo el cuarto árbitro. En la primera tarjeta no hay que protestar nada porque era para parar la contra. En la segunda, intento hacer un cambio de orientación, me dan una patada, me giro y le digo [a Luso] ‘qué haces’. Él se giró y vino de cara a mí, como un loco. Como yo sabía que tenía tarjeta, levanto los brazos, no hago intención de protestar ni de pegarme ni nada. Él viene hacia mí y nos sacó tarjeta a los dos, sabiendo que tenía una. No daba crédito a lo que estaba pasando».

El mediapunta confía en le recurso del club. «Nadie lo entendía. Javi Moyano me ha dicho que vio por la tele cómo yo levantaba las manos para evitar cualquier problema. Eso lo puede ver cualquiera en las imágenes».

Míchel cree que el árbitro estaba «haciendo un buen partido» hasta ese momento. «Me extraña que se dejase llevar por la situación. Me expulsaron. Solo quería ayudar al equipo y lo único que hice fue perjudicar. Aunque, obviamente, el más perjudicado soy yo».