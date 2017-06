Real Valladolid Miguel Ángel Gómez afirma que el reto de estar en el Valladolid le «motiva especialmente» 02:27 El nuevo director del área deportiva del club incide en su presentación en que hablará con todo el mundo, y no solo de la entidad, para formarse una idea de lo que necesita el club ELOY DE LA PISA Lunes, 19 junio 2017, 15:26

El nuevo director deportivo del Real Valladolid, «director general del área deportiva» en palabras de Carlos Suárez, ha sido presentado este lunes en el estadio Zorrilla. Acompañado de Jesús Sánchez Japón, exblanquivioleta, y de Ángel Luis Catalina, ex del Almería, Gómez ha desgranado lo que vana ser sus ejes de actuación en el club: trabajo, motivación, ilusión, pasión.

En una larga comparecencia de cerca de 45 minutos, Gómez ha tocado todos los palos que se le han requerido, pero sin concretar nombres ni de entrenador, ni de refuerzos, ni de fichajes o de renovaciones o continuidades. «Primero quiero reunirme con todo el mundo, hablar con todo el mundo -y no solo del club-, para comprobar el nivel de motivación y de ilusión».

Gómez ha reconocido que el proyecto que le ha presentado Suárez, del que dijo que su pasión le acabó por convencer, es muy atractivo. «Me motiva trabajar con poco dinero, me motiva tener una espada de damocles encima, me motiva ser el responsable de las decisiones... De este proyecto me motiva todo».

El entrenador

Las cuestiones referidas al futuro entrenador fueron una de las claves de la presentación. Y ahí Gómez dejó clara su filosofía, aunque no dejara nombres. «En el entrenador no puedes dudar. Tienes que tomar todo el tiempo que sea necesario. Y no puedes dudar porque si dudas, a la primera dificultad te lo cargas, y eso no puede ser. El que fichemos me tiene que dar un perfil de trabajo, ilusión y pasión, y tenemos que creer en él».

-¿Va a ser joven, entonces?

-No necesariamente, señaló Gómez, los hay jóvenes acomodados y veteranos que vibran cada día.

Sí desveló que su manera de trabajar es «coco con codo» con el técnico. «El me tiene que dar los perfiles que necesita y yo los buscaré, pero cuando se trabaja en equipo no se imponen, se consensúan».

El nuevo responsable deportivo reconoció que le preocupa todo, desde el alevín A hasta el primer equipo, y lanzó un mensaje tranquilizador al señalar que todo su equipo tiene un amplio conocimiento de muchos jugadores de muy distintas categorías.