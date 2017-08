REAL VALLADOLID Miguel Ángel Gómez teme que Jose Arnaiz salga del Real Valladolid antes del cierre de mercado Jose Arnaiz. El delantero fue observado el pasado sábado en Zorrilla por ojeadores de la Juventus y del Nápoles A. P. Valladolid Miércoles, 23 agosto 2017, 17:41

Jose Arnaiz puede abandonar el Real Valladolid en los próximos días si prospera el interés que un buen número de clubes han mostrado en él. "Y no solo clubes nacionales, sino europeos. Ahora que todos están evaluando el nivel de sus delanteros", ha admitido Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Real Valladolid. "Jose puede jugar como delantero, extremo y mediapunta. Es versátil, con una calidad inmensa. El otro día en Zorrilla, estuvieron clubes como la Juventus o el Nápoles. Se acerca el final del mercado y los clubes se ponen nerviosos. A mí no se ha dirigido nadie. A mí no, pero si digo que las direcciones deportivas trabajan y ven que Jose es un futbolista muy interesante. El Real Valladolid ha de tener clara su idea y no hay más. Yo vengo de un club [Sevilla] que al final del mercado hacía muchísimas cosas. Sé de la sapiencia de las direcciones deportivas. Claro que tengo temor a que salga", ha añadido Miguel Ángel Gómez.

El director deportivo blanquivioleta ha admitido que puede haber "dos o tres salidas" de otros futbolistas que actualmente forman parte de la plantilla blanquivioleta, pero que intuyen que no contarán con muchos minutos durante la Liga. Gómez ha insistido en su interés por que vuelva el delantero Raúl de Tomás y confía en fichar también un extremo. "Me gustaría dar al equipo un poco más velocidad por fuera porque la Segunda es muy dura y hay lesiones y sanciones".

Entre esos nombres, Miguel Ángel Gómez ha admitido que el de Nando García, del Valencia, encaja a la perfección. "Nando es un extremo, un jugador de banda que cumple ese perfil. No quiere decir que sea él, pero es ese perfil el que estamos buscando".