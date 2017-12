«Habrá modificaciones ante el Lorca, pero no voy a pasar del negro al blanco», afirma Luis César Sampedro El técnico blanquivioleta insiste en su convencimiento de sacar el equipo adelante MIGUEL ÁNGEL PINDADO Jueves, 14 diciembre 2017, 14:24

Luis César intentó demostrar y reafirmar que no solo está convencido de que sacará al equipo adelante, sino también de que está capacitado para ello. “”Estoy seguro de que volveremos a jugar bien y a ganar. Está claro que cuando las cosas van bien hay palmaditas en la espalda y cuando van mal hay cuchillos afilados. Es algo con lo que convivimos en el mundo del fútbol. Yo llegué aquí para meter al equipo entre los seis primeros y estoy seguro de que lo conseguiremos”. Comentó un vehemente Luis César Sampedro.

Cuestionado acerca de su futuro, el técnico afirmó que su principal preocupación “es el Lorca”. El técnico gallego insistió en su capacidad para sacar adelante este proyecto y lamentó las dudas por parte de la afición y los medios a sus propuestas. “Yo digo que hay tiempo para cambiar la dinámica y para conseguir los objetivos y no se me cree, y estoy seguro que sería exactamente lo mismo que diría un nuevo técnico que llegase al banquillo”, comentó Luis César. Además, el técnico reconoció que ante el Lorca habrá cambios. “No soy terco, soy flexible, habrá modificaciones en el estilo de juego para conseguir una mayor solidez. Me planteo cosas, pero tened también seguro que no voy a cambiar del negro al blanco. Creo que hay que recuperar a algunos jugadores, cambiar alguna cuestión táctica… “

Insistió continuamente el técnico en su convencimiento para cambiar las dinámica perdedora y conseguir el triunfo ante un Lorca que calificó como “un equipo alegre, muy dinámico y atrevido. Ha hecho partidos excelentes pero no ha tenido el premio de los puntos y por ahora no cumple sus objetivos”.

El técnico gallego afirmó que no le molestan las críticas del público y que por ello siempre prefiere “jugar en casa, aunque entiendo que los pitos no gustan y pueden afectar a los jugadores”.

Por último, Luis César contestó con un seco “no” a la pregunta de si había mantenido durante esta semana alguna conversación sobre el equipo y su futuro con la dirección deportiva o con el presidente.