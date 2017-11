REAL VALLADOLID Moyano cree que al Real Valladolid le falta «ser superior en ambas áreas» Real Valladolid ante el Reus Deportiu en el partido de la Segunda Division de futbol. / Ricardo Ordoñez El lateral dice que no se ha planteado salir en invierno y apuesta por revertir su situación A. P. Valladolid Miércoles, 29 noviembre 2017, 13:56

Javi Moyano ha perdido esta campaña su lugar en el once liguero, aunque ha jugado como titular los dos últimos partidos del Real Valladolid. Lo hizo en el lateral izquierdo ante el Cádiz en Liga y también en la derecha en Copa frente al Leganés, algo esperado. A pesar de las dos últimas derrotas, el capitán ve «animado» al vestuario blanquivioleta. «Las sensaciones no son como para habernos ido de vacío en ambos casos. Lo más justo en Leganés habría sido un empate o crear algo de incertidumbre al rival en la eliminatoria. En Cádiz, por ocasiones, podríamos haber sacado un empate. Nos está faltando ser superiores en ambas áreas, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo».

La última titularidad liguera le llegó en una «situación un poco atípica», ya que Luis César recurrió a él para el flanco izquierdo de la defensa ante la baja de Nacho Martínez y dejó a Ángel García fuera de la convocatoria. «No lo esperaba, pero el entrenador toma decisiones y confío ese día en mí. Traté de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Ahora toca seguir trabajando».

Diversas informaciones apuntaron a que Moyano buscó una salida en verano, algo que el propio jugador trató de desmentir en su momento. Ahora, a un mes de que se abra el mercado invernal, el futbolista responde sobre la posibilidad de una salida: «Ni me lo he planteado ni pienso en ello. Tenemos cosas importantes por delante antes de que lleguen esas fechas. Siempre se dan este tipo de situaciones. Jugadores que creen que deben jugar más y buscan una solución. O futbolistas que no están jugando y pelean por revertir su situación. Mi caso es este último: yo voy a pelear para que el entrenador cuente más conmigo, pero esa decisión le corresponde a él».

Javi Moyano cree que el Real Valladolid recuperará el paso este domingo ante el Numancia en Zorrilla (16:00 horas). «Venimos de dos derrotas fuera [en Liga y Copa], pero anteriormente, el equipo venía de hacer un partido serio ante el Oviedo. En casa hemos sido un equipo fiable, salvo ante el Nàstic, y podemos hacer muchas cosas buenas. A partir de ahí, nos va a tocar un rival difícil, que viene en una dinámica positiva y de eliminar al Málaga en la Copa. Tenemos que ser nosotros mismos y hacernos fuertes en casa. Aquí no podemos perder puntos».