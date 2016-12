La hora de la verdad empieza ahora

El objetivo es común en el vestuario del Real Valladolid: disfrutar de siete días completos de vacaciones antes de volver al trabajo el miércoles 28 de diciembre, desconectar de la exigencia del día a día y recuperar energías para los retos de 2017. El paso por la Copa del Rey ya es historia, pero la imagen ofrecida ante la Real Sociedad permite al equipo disfrutar de las jornadas de asueto con la sensación del trabajo bien hecho.

«Nos vamos contentos», resume Álex López. «Dimos la cara ante la Real Sociedad y lo intentamos hasta el último momento. Éramos conscientes de que nos enfrentábamos a un gran equipo que está haciendo una temporada espectacular en Primera División, pero competimos bien. Las sensaciones son buenas y debemos descansar esta semana para afrontar lo que viene a continuación. Es ahora cuando empieza lo serio».

La Copa ha servido para dar minutos a algunos jugadores que no cuentan con demasiadas oportunidades en Liga (como los laterales Markel Etxeberria y Ángel García) y también para demostrar que futbolistas como Raúl de Tomás pueden brillar a gran nivel durante los 90 minutos y no aparecer únicamente como revulsivos desde el banquillo. «Yo estoy contento por haber jugado el último partido completo ante la Real Sociedad», apunta el delantero madrileño. «Es verdad que en Liga no estoy participando mucho y solo salgo en las segundas partes, pero estos partidos me sirven para coger ritmo y seguir ayudando al equipo».

De Tomás no marcó en Anoeta, aunque su intervención resultó clave para la consecución el gol del empate que permitió al Real Valladolid despedirse de 2016 sin perder el último encuentro de competición (1-1). «Fue un buen centro de Álex López que al final metió el defensa [Mikel] en propia puerta. Si no la llega a tocar él, la iba a enchufar yo...».

El delantero madrileño considera que el equipo blanquivioleta ha salido reforzado de la ronda copera ante la Real Sociedad, a pesar de la eliminación por 4-2 en el cómputo global. «Es cierto que, cuando no se gana, uno no se va contento, pero también es verdad que nos enfrentábamos a un rival muy bueno de Primera División. No considerábamos que eliminarles fuese una utopía. Pensábamos que íbamos a ganar, tuvimos la posibilidad de marcar el 1-2 y meternos en el partido. No pudo ser. Ahora debemos seguir trabajando y pensar únicamente en la Liga», apunta De Tomás.

Luchar por el ascenso

Para su compañero Álex López, autor del centro que originó el gol del Real Valladolid en Anoeta, «este tipo de partidos» ante rivales de enjundia refuerza al conjunto pucelano. «Cuando jugamos ante equipos de Primera, nos damos cuenta de que podemos competir con ellos. Eso nos sirve para tener buenas sensaciones y reforzarnos anímica y mentalmente. Sin embargo, es a partir de ahora cuando nos vamos a jugar lo verdaderamente importante: termina la primera vuelta en la Liga y llega la segunda. Queremos colocarnos en una buena posición para pelear en las últimas jornadas y conseguir lo que todos queremos», señala el centrocampista gallego, en referencia a la lucha por el ascenso a Primera.

La Copa le ha servido a Álex López para disfrutar de minutos de competición después de quedar fuera del once inicial en los últimos partidos de Liga. «Al final, es normal. La temporada es larga y somos muchos en esta posición. Es importante que haya rotación para que todos dispongamos de minutos. En mi caso, no me puedo quejar. Lo he jugado todo hasta ahora, excepto los dos últimos encuentros de Liga. Me ha venido bien para descansar un poco».

Los futbolistas del Real Valladolid acabaron contentos tras la andadura por la Copa del Rey y, a pesar de la desventaja con la que partían en la vuelta de dieciseisavos (1-3) constataron que fue «posible» poner en apuros a la Real Sociedad. «Lo intentamos hasta el final y competimos ante un grandísimo equipo», resume Álex Lopez. «Hay que irse contentos y quedarse con las cosas positivas, que son muchas».

«Creo que tuvimos momentos muy buenos», corrobora Raúl de Tomás. «Debemos quedarnos con esas sensaciones y pensar ya en la Liga. Yo tengo un solo objetivo: ayudar al equipo al máximo y, sobre todo, lograr muchos goles para alcanzar la meta de subir a Primera División. Ahora toca descansar y volver de las vacaciones con las pilas cargadas».