El Pucela cierra un buen año económico y un mal ejercicio deportivo

Un superávit de 1.248.626 euros, antes de impuestos, es lo que arrojaron las cuentas de la temporada 2015-2016 que la junta general ordinaria del Real Valladolid cerró en su reunión anual. Una junta general que contó con la presencia del 67,21% del accionariado. Carlos Suárez, máximo accionista, posee personalmente el 58,9 %. Las especiales circunstancias de un club deportivo hace que las temporadas deportivas no coincidan con los años fiscales, por lo que a día de ayer el Real Valladolid cerró las cuentas de la temporada 2015-16, en la que el presupuesto fue ligeramente superior a los 11 millones de euros y los gastos apenas superaron los 10 millones. «Es un buen dato económico porque el Real Valladolid ofrece una rentabilidad cercana al 12%, y desde luego que ganando dinero el club se mantiene, pero es que estamos obligados a generar beneficios para poder pagar nuestros ineludibles compromisos tras la resolución del concurso», comenta el presidente Carlos Suárez.

«El presupuesto lo hacemos casi al revés de lo habitual. Primero descontamos lo que debemos pagar indefectiblemente. La cuestión es que habrá un momento en que tendremos que pagar más –en la actualidad el club debe abonar unos dos millones de euros anuales a Hacienda–, y por tanto se resentirá la competitividad de la plantilla porque habrá menos dinero para confeccionarla», explicó el presidente.

Y es que en el ejercicio 2015-16 el coste de la plantilla ascendía a 6,4 millones de euros, pero en la presente el coste ha descendido hasta los 5,7 millones, de los cuales al primer equipo corresponde poco más de cuatro millones, mientras que el Promesas supera los 400.000.. A pesar de ello no cabe duda de que las prestaciones y sensaciones del actual equipo son infinitamente mejores que las que presentó el Real Valladolid en el fiasco de la campaña anterior donde acabó en el puesto decimosexto.

En este sentido el presidente se mostró especialmente crítico. «El hecho de jugar el ‘play-off’ de ascenso otorga al club casi dos millones de euros. El año pasado no solo no alcanzamos dicho ‘play-off’ sino que acabamos en el puesto decimosexto, algo inimaginable a principios de temporada y que se tradujo en menos ingresos por televisión».

De cualquier forma, y por otros conceptos y extras, el club ha estimado que al término del ejercicio 2016-2017 «se generará un nuevo superávit de alrededor de 1.600.000 euros».

Y es que el presidente blanquivioleta reconoció que «casi el 67% de los ingresos del Real Valladolid en la presente temporada provienen de la televisión, mientras que los socios aportan un 13%. A pesar de ello, soy el primero en quejarme no ya públicamente sino en la propia LFP por el horario del primer partido del año, el día de Reyes, ante el Reus a las 16:00 horas. No me ha gustado absolutamente nada y así se lo he hecho saber a los responsables, pero el horario está ahí. Haremos lo posible para que llevar a los aficionados al estadio Zorrilla, por que el equipo necesita de su apoyo en un partido tan fundamental ante el Reus, un recién ascendido que está muy fuerte y por delante de nosotros», comentó Suárez.

El presidente blanquivioleta no ocultó su satisfacción por los resultados económicos de la entidad. «Las cosas van funcionando bastante bien desde que pude tomar las riendas del club y meterlo en el concurso de acreedores. Desde el 2011 cumplimos con nuestros compromisos económicos, vamos haciendo las cosas bastante bien en este aspecto y contamos con superávit. Esta es la parte en la que tengo responsabilidad como máximo accionista del club, pero en el aspecto deportivo no puedo estar satisfecho. Si cumplimos en el apartado económico también debemos empezar a cumplir en el deportivo. Y el Valladolid, en Segunda División, está obligado a jugar siempre el ‘play-off’ como mínimo. El año pasado fue un rotundo fracaso deportivo. Ahora las cosas van por el buen camino y además estamos sacando frutos del gran trabajo de cantera, con un Promesas excelente, lo mismo que el Juvenil. Ahora las sensaciones son muy distintas y el equipo lleva buen camino. El Valladolid tiene que aspirar a siempre a estar en Primera».

Fichajes de invierno

Precisamente en este aspecto deportivo, el presidente reconoció que el club está dispuesto a fichar a un extremo, «pero en nuestra situación económica, es necesario que alguien salga primero. En este sentido hay algunos jugadores como Luismi, Guzmán o Drazic que no jugando mucho porque hay otros hombres importantes en su puesto, pero que necesitan minutos. No creo que vaya a haber traspasos, pero podría haber otras fórmulas». En este sentido reiteró que el club no ha recibido ninguna oferta por Villar, con quien mantiene abiertas las negociaciones para una renovación que confía en solventar, salvo imprevistos, el próximo mes de enero.

En este mismo mes está previsto el inicio de negociaciones para la renovación de Paco Herrera, un técnico que ha demostrado su capacidad y ascendiente con la plantilla y la cantera y que el club está deseando renovar.

Por último, la junta general ordinaria aprobó la continuidad de los miembros del consejo de administración, compuesto por Carlos Suárez, como presidente, con Álvaro Ruiz de Alda como vicepresidente y Jacobo de Salas, Ramón Maroto y Eduardo Suárez como consejeros.