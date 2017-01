«El fútbol desgasta y provoca más tensión que los negocios»

Es el símbolo de un cambio de época en el fútbol local. En 2004, el Zaragoza pagó tres millones de euros al Real Valladolid en concepto de derechos de formación para ficharle. En 2008, el Olympiakos desembolsó 4,3 millones para hacerse con sus servicios. Más que el presupuesto que destina esta temporada el Pucela a toda la primera plantilla. En 2010 volvió a Zorrilla, donde contribuyó a lograr el último ascenso a Primera. El pasado verano, el club decidió borrar la horrorosa última temporada del Real Valladolid y los cambios se lo llevaron por delante. No le renovaron. Óscar González, un mediapunta que marcó 12 y 13 goles en las dos últimas temporadas en Primera, es desde el pasado mes de junio ‘solo’ empresario. Dirige el Montellén, un restaurante del que es su propio proveedor desde su finca salmantina, donde cría cerdo ibérico y vacas moruchas.

–¿Dejó el fútbol o el fútbol le dejó a usted?

–Creo que yo he dejado el fútbol. Tomé la decisión de no continuar porque, aunque tenía ofertas, decidí no irme a ningún lado. Quería acabar en Valladolid y hubiera jugado un año más o dos, pero no pudo ser. Tenía cosas en el extranjero pero no me convencieron.

–¿Tuvo la familia algo que ver con esa decisión?

–Si, por supuesto. Influyeron la familia, el negocio... y no querer salir más al extranjero.

–¿Qué piensa cuando se entera de que un jugador, en este caso el delantero argentino Tévez, ficha por cuarenta millones de dólares al año?

–Por ese dinero se puede ir a cualquier lado. Esta clarísimo que con esa ficha se puede hacer un esfuerzo dos años, digo yo.

–¿Le parece razonable, normal, que se paguen esas cantidades?

–Normal, no. Pero es lo que hay.

–Futbolísticamente es pucelano, sus hijos son de Valladolid y ahora es un empresario vallisoletano. ¿Cree que hubiera sido posible otra despedida del Real Valladolid? No deja de ser un referente en el club.

–No lo sé, de la manera que fue todo al final tendrían que cambiar mucho las cosas para que pudiera hacer yo una despedida

–¿Tiene actualmente alguna vinculación con el Real Valladolid?

–No, ninguna.

–Con Djukic, 12 goles en una temporada fantástica. La siguiente, con Juan Ignacio Martínez (JIM), un gol y descenso a Segunda. ¿Cree que un entrenador es determinante en la carrera de un futbolista?

–Totalmente. De hecho, si analizas la trayectoria de muchos jugadores siempre encontrarás un entrenador que ha sido el que les ha encumbrado, el que les descubre, el detonante de su triunfo. Es cierto que otros se mantienen con cualquier entrenador, pero siempre se encaja mejor con unos que con otros. Pero en el caso de JIM hay que tener en cuenta que en esa temporada [2013/2014] yo estaba lesionado cada dos por tres y era lógico, porque no estaba bien físicamente, no estaba a gusto con mi cuerpo. También es verdad que JIM me quiso sacar a toda costa. Con él tenía buena relación lo que pasa que mi cuerpo no me respondía.

–¿Aquellos problemas físicos pueden haber influido en su retirada? ¿Ha dejado el deporte, el fútbol totalmente?

–No, yo estoy bien. Voy al gimnasio y juego los jueves con los amigos. Y también juego al golf. Deporte hago pero no extremadamente duro.

–Una de las razones por las que dejó el fútbol fue la familia. Tiene dos niños. ¿Alguno de ellos apunta maneras de futbolista?

–De momento no tienen pinta. No les gusta a ninguno. Al pequeño sí le gusta el balón, pero al grande, no. Ve un balón y no le provoca.

El fútbol es más duro

–Con unos meses de perspectiva, ¿diría que antes jugaba y ahora trabaja? ¿Es más duro el trabajo en sus negocios que en el campo?

–Es diferente. Pero no diría que ahora tengo más responsabilidad. Yo creo que hay más en el fútbol. Incluso siendo tu negocio, comprándolo, creo que como jugador tenía más tensión, todos los días. Aunque muchas veces no se mostraba, siempre había esa pequeña angustia. No se como explicarlo... De hecho, el futbolista cuando realmente descansa es cuando tiene por lo menos una semana de vacaciones. Ahí sí que te olvidas un poco, pero el resto es una tensión continua, y ahí hay mucho desgaste, tanto físico como mental. La competición desgasta mucho.

–Pero antes dependía más de usted mismo.

–Ahora también dependo de mí. Si las cosas no salen como yo quiero, es como en todo, largo a la gente, como pasa en el fútbol, vamos.

–¿Nota algún tipo de reconocimiento social en la calle, en su actividad como hostelero o en otros negocios por su anterior etapa de futbolista ?

–Sí mucha gente me sigue parando y me sigue diciendo ¡oye, Óscar, vuelve al Valladolid!... Sí, hay mucha gente que reconoce mi trayectoria deportiva y es algo que aprecio muchísimo. Que vayas por la calle de tu ciudad y que tengan buenas palabras contigo, para mí es muy importante.

–Y en el negocio ¿tiene alguna repercusión su fama como futbolista del Real Valladolid?

–No creo. Hay gente que viene y me conoce, otros muchos que no . El negocio va por sí solo, según sus propios méritos. Creo que no depende nada de mi pasado como futbolista.

Al Pucela le falta algo arriba

–¿Sigue al Valladolid? ¿Cómo lo ve este año?

–Sí lo sigo. Y siempre lo he dicho, creo que va a estar en mitad de la tabla intentando engancharse para ver si puede llegar al ‘play-off’. Más que nada porque, aunque es trabajador, es buen equipo, creo que le falta algo. Arriba le faltan cosas. Falta decidir y matar partidos y falta un hombre gol.

–¿Falta Óscar?

–No, pero sí que le falta algo arriba. Algo especial, diferente. Estamos hablando de un delantero, por ejemplo un Javi Guerra. Con Guerra en un equipo como este a lo mejor estábamos hablando de que el Valladolid fuera segundo el la clasificación. Pero el Real Valladolid no tiene ningún matador, ningún jugador que...

–Y, sin embargo, han pasado muchos jugadores por el Real Valladolid que luego destacan cuando dejan el club.

–Manu del Moral, por ejemplo. Esta temporada lleva nueve goles; Rodri, siete. Hay que saber también, cuando los tienes, apreciar lo que hay y cuidarlo porque en cierto modo no se ha sabido cuidar a alguna gente que en teoría... Es verdad, teníamos nombres pero algunos mal llevados y sabemos qué efecto produce dentro de un vestuario. Teníamos buenos jugadores, pero si están mal llevados, la cosa se complica. El propio Omar Ramos, David Timor, que juegan en Primera y son titulares o Quique, del Almería, son gente que aquí no valían. Pero eso lo tendría que analizar el club, cuando te desprendes de gente que aquí eran malos y luego demuestran que son válidos... Acaso la forma de tratarlos, la forma de tratar a la gente. Eso se llama confianza.

–¿Pudo ser la falta de confianza en los jugadores lo que impidió que una buena plantilla hiciera tan mala temporada?

–Teníamos buen equipo. Pero hubo muchos cosas. Hubo muchas reuniones; el presidente, el director deportivo, para acá para allá... Un ambiente malo y al final... También es verdad que había jugadores que eran conflictivos y cuando en un vestuario tienes a cuatro conflictivos, sabes lo que pasa, al final se emborrona todo mucho.

Nunca seré entrenador

–¿Se plantea jubilarse en un negocio como este restaurante?

–Por supuesto. Pero tengo más negocios. La finca de Salamanca es el negocio que más me interesa. Tengo mis propios jamones, embutidos...

–Tiene excompañeros que cuando dejan de jugar mantienen su vinculación con el fútbol y con el club ¿No va a ser su caso?

–No, no quiero hacer nada de eso. Ni entrenador, ni nada. No hice ningún curso de entrenador. Nunca me gustó, además sabía que nunca iba a hacerlo. Soy incapaz de entrenar porque sé que no tendría paciencia. Acabaría mal.

–Entonces ¿No echa de menos el fútbol?

–Nada. Desde mi casa se puede ver el campo. Esta mañana les he visto entrenar, con la helada, y no me atraía el plan.

–¿Antes servía balones al área y ahora es su propio pr0veedor en el restaurante?

–Me gusta ir al mercado, voy muchos días. Pero, además, los jamones y productos del cerdo del restaurante vienen de mi finca salmantina. También tengo vacas moruchas. Voy al matadero, me levanto pronto y muchos días a las 9:00 de la mañana estoy aquí.

–No deja de ser nuevo en este negocio.

–No del todo. Mi interés y conocimiento del negocio me venía de familia. Mi abuelo tenía ganado. Vacas, ovejas, cerdos. Cerdos blancos pero cerdos, al fin y al cabo. Ytenía un medio tío que regentaba un restaurante en un pueblo de Salamanca. Algo sabía de todo esto.

–¿Dejó el fútbol o el fútbol le dejó a usted?

–Creo que yo he dejado el fútbol. Tomé la decisión de no continuar porque, aunque tenía ofertas, decidí no irme a ningún lado. Quería acabar en Valladolid y hubiera jugado un año más o dos, pero no pudo ser. Tenía cosas en el extranjero pero no me convencieron.

–¿Tuvo la familia algo que ver con esa decisión?

–Si, por supuesto. Influyeron la familia, el negocio... y no querer salir más al extranjero.

–¿Qué piensa cuando se entera de que un jugador, en este caso el delantero argentino Tévez, ficha por cuarenta millones de dólares al año?

–Por ese dinero se puede ir a cualquier lado. Esta clarísimo que con esa ficha se puede hacer un esfuerzo dos años, digo yo.

–¿Le parece razonable, normal, que se paguen esas cantidades?

–Normal, no. Pero es lo que hay.

–Futbolísticamente es pucelano, sus hijos son de Valladolid y ahora es un empresario vallisoletano. ¿Cree que hubiera sido posible otra despedida del Real Valladolid? No deja de ser un referente en el club.

–No lo sé, de la manera que fue todo al final tendrían que cambiar mucho las cosas para que pudiera hacer yo una despedida

–¿Tiene actualmente alguna vinculación con el Real Valladolid?

–No, ninguna.

–Con Djukic, 12 goles en una temporada fantástica. La siguiente, con Juan Ignacio Martínez (JIM), un gol y descenso a Segunda. ¿Cree que un entrenador es determinante en la carrera de un futbolista?

–Totalmente. De hecho, si analizas la trayectoria de muchos jugadores siempre encontrarás un entrenador que ha sido el que les ha encumbrado, el que les descubre, el detonante de su triunfo. Es cierto que otros se mantienen con cualquier entrenador, pero siempre se encaja mejor con unos que con otros. Pero en el caso de JIM hay que tener en cuenta que en esa temporada [2013/2014] yo estaba lesionado cada dos por tres y era lógico, porque no estaba bien físicamente, no estaba a gusto con mi cuerpo. También es verdad que JIM me quiso sacar a toda costa. Con él tenía buena relación lo que pasa que mi cuerpo no me respondía.

–¿Aquellos problemas físicos pueden haber influido en su retirada? ¿Ha dejado el deporte, el fútbol totalmente?

–No, yo estoy bien. Voy al gimnasio y juego los jueves con los amigos. Y también juego al golf. Deporte hago pero no extremadamente duro.

–Una de las razones por las que dejó el fútbol fue la familia. Tiene dos niños. ¿Alguno de ellos apunta maneras de futbolista?

–De momento no tienen pinta. No les gusta a ninguno. Al pequeño sí le gusta el balón, pero al grande, no. Ve un balón y no le provoca.

El fútbol es más duro

–Con unos meses de perspectiva, ¿diría que antes jugaba y ahora trabaja? ¿Es más duro el trabajo en sus negocios que en el campo?

–Es diferente. Pero no diría que ahora tengo más responsabilidad. Yo creo que hay más en el fútbol. Incluso siendo tu negocio, comprándolo, creo que como jugador tenía más tensión, todos los días. Aunque muchas veces no se mostraba, siempre había esa pequeña angustia. No se como explicarlo... De hecho, el futbolista cuando realmente descansa es cuando tiene por lo menos una semana de vacaciones. Ahí sí que te olvidas un poco, pero el resto es una tensión continua, y ahí hay mucho desgaste, tanto físico como mental. La competición desgasta mucho.

–Pero antes dependía más de usted mismo.

–Ahora también dependo de mí. Si las cosas no salen como yo quiero, es como en todo, largo a la gente, como pasa en el fútbol, vamos.

–¿Nota algún tipo de reconocimiento social en la calle, en su actividad como hostelero o en otros negocios por su anterior etapa de futbolista ?

–Sí mucha gente me sigue parando y me sigue diciendo ¡oye, Óscar, vuelve al Valladolid!... Sí, hay mucha gente que reconoce mi trayectoria deportiva y es algo que aprecio muchísimo. Que vayas por la calle de tu ciudad y que tengan buenas palabras contigo, para mí es muy importante.

–Y en el negocio ¿tiene alguna repercusión su fama como futbolista del Real Valladolid?

–No creo. Hay gente que viene y me conoce, otros muchos que no . El negocio va por sí solo, según sus propios méritos. Creo que no depende nada de mi pasado como futbolista.

Al Pucela le falta algo arriba

–¿Sigue al Valladolid? ¿Cómo lo ve este año?

–Sí lo sigo. Y siempre lo he dicho, creo que va a estar en mitad de la tabla intentando engancharse para ver si puede llegar al ‘play-off’. Más que nada porque, aunque es trabajador, es buen equipo, creo que le falta algo. Arriba le faltan cosas. Falta decidir y matar partidos y falta un hombre gol.

–¿Falta Óscar?

–No, pero sí que le falta algo arriba. Algo especial, diferente. Estamos hablando de un delantero, por ejemplo un Javi Guerra. Con Guerra en un equipo como este a lo mejor estábamos hablando de que el Valladolid fuera segundo el la clasificación. Pero el Real Valladolid no tiene ningún matador, ningún jugador que...

–Y, sin embargo, han pasado muchos jugadores por el Real Valladolid que luego destacan cuando dejan el club.

–Manu del Moral, por ejemplo. Esta temporada lleva nueve goles; Rodri, siete. Hay que saber también, cuando los tienes, apreciar lo que hay y cuidarlo porque en cierto modo no se ha sabido cuidar a alguna gente que en teoría... Es verdad, teníamos nombres pero algunos mal llevados y sabemos qué efecto produce dentro de un vestuario. Teníamos buenos jugadores, pero si están mal llevados, la cosa se complica. El propio Omar Ramos, David Timor, que juegan en Primera y son titulares o Quique, del Almería, son gente que aquí no valían. Pero eso lo tendría que analizar el club, cuando te desprendes de gente que aquí eran malos y luego demuestran que son válidos... Acaso la forma de tratarlos, la forma de tratar a la gente. Eso se llama confianza.

–¿Pudo ser la falta de confianza en los jugadores lo que impidió que una buena plantilla hiciera tan mala temporada?

–Teníamos buen equipo. Pero hubo muchos cosas. Hubo muchas reuniones; el presidente, el director deportivo, para acá para allá... Un ambiente malo y al final... También es verdad que había jugadores que eran conflictivos y cuando en un vestuario tienes a cuatro conflictivos, sabes lo que pasa, al final se emborrona todo mucho.

Nunca seré entrenador

–¿Se plantea jubilarse en un negocio como este restaurante?

–Por supuesto. Pero tengo más negocios. La finca de Salamanca es el negocio que más me interesa. Tengo mis propios jamones, embutidos...

–Tiene excompañeros que cuando dejan de jugar mantienen su vinculación con el fútbol y con el club ¿No va a ser su caso?

–No, no quiero hacer nada de eso. Ni entrenador, ni nada. No hice ningún curso de entrenador. Nunca me gustó, además sabía que nunca iba a hacerlo. Soy incapaz de entrenar porque sé que no tendría paciencia. Acabaría mal.

–Entonces ¿No echa de menos el fútbol?

–Nada. Desde mi casa se puede ver el campo. Esta mañana les he visto entrenar, con la helada, y no me atraía el plan.

–¿Antes servía balones al área y ahora es su propio pr0veedor en el restaurante?

–Me gusta ir al mercado, voy muchos días. Pero, además, los jamones y productos del cerdo del restaurante vienen de mi finca salmantina. También tengo vacas moruchas. Voy al matadero, me levanto pronto y muchos días a las 9:00 de la mañana estoy aquí.

–No deja de ser nuevo en este negocio.

–No del todo. Mi interés y conocimiento del negocio me venía de familia. Mi abuelo tenía ganado. Vacas, ovejas, cerdos. Cerdos blancos pero cerdos, al fin y al cabo. Ytenía un medio tío que regentaba un restaurante en un pueblo de Salamanca. Algo sabía de todo esto.