Jose acepta el reto de marcar 15 goles

«Tengo un amigo que me apostaba una cena a que iba a marcar quince goles o más. Yo le dije que por qué no». El atacante del Real Valladolid daba por sentado esta mañana ante los medios de comunicación, tras el entrenamiento matutino, que pagaría con gusto la cena a su amigo porque no descarta que los 6 goles marcados en los 15 partidos que ha jugado hasta el mes de diciembre y que le convierten el pichichi del Real Valladolid, pueden convertirse en más de una quincena en los 23 que faltan para concluir la temporada.

Jose fue menos explícito ante los periodistas cuando le preguntaron por su renovación con el club. «No sé nada. No he hablado con el presidente. Eso es cosa de mi representante. Llevo años aquí y me gustaría ascender y jugar con el Real Valladolid en Primera», dijo el jugador talaverano.

Sí aceptó el jugador que este será una año excepcional para él: «Hace dos años, en la plantilla del Promesas, no jugaba. La temporada pasada jugué con el Valladolid B en Segunda B y este año juego con el primer equipo y soy pichichi». A esta circunstancia deportiva se suma la más personal de su próxima paternidad, lo que llena de expectativas el año recién comenzado.

Con respecto al partido del viernes, ante el Reus, Jose afirmó que el equipo tiene que mejorar cuando sale fuera pero que en casa no cabe otra que ganarlo todo, por lo que no admite otro pronóstico que la victoria en el primer encuentro del año.