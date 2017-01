Ni excusas, ni grandes cambios ante el Reus

No prevé grandes cambios en la alineación ante el Reus, el viernes, día de Reyes, «porque todos los jugadores están bien». Acaso alguna rotación para dar minutos a todos o porque algún jugador no se encuentre bien. Pero no hay 'víctimas' de los posibles excesos de la Navidad. Antes al contrario, el parón navideño le ha venido bien al equipo, afirmó Herrera en la sala de prensa, tras el entrenamiento matutino. «Les ha venido bien a los jugadores que llegaron al final: a los que no conocían bien la categoría y a los que llevaban más tiempo sin jugar».

Por tanto, según confirmó Herrera, tampoco el día de Reyes habrá excusas para no demostrar que el Real Valladolid es tan buen equipo como él cree que tiene. Hasta el punto de que si no hay refuerzos de invierno, no los echará de menos. «Y no será porque soy buen chico, sino porque estoy convencido de que tengo un buen equipo». Y llegó más lejos, aún. «No sabéis lo queme quema no estar cuatro puestos por encima del puesto que ocupamos, que es donde teníamos que estar ahora.

Herrera insistió en que tiene un buen equipo, en que solo piensa en ganar en Zorrilla, a pesar de que el Reus juega 'de memoria' y es el mejor de la categoría fuera de casa. «Nosotros solo hemos perdido dos partidos en casa y los dos injustamente: podríamos ser el mejor equipo de la categoría en nuestro feudo». Y ni siquiera el horario y el día le valen como excusa. Una vez visto que no se puede cambiar [viernes, Día de Reyes, a las 16:00 horas] no solo me conformo sino que tengo que convencer a mis jugadores de que es el mejor horario posible. Aunque, jugando en casa, todos sabemos que no. Que hay que tratar de traer a la mayor cantidad de gente al campo y no son las mejores condiciones».

Herrera se refirió también a la posibilidad de que el mercado de invierno le quite algún jugador, como Villar. Cuanto más tiempo pasa es menos probable que se vaya, pero sería peor para mí porque habría menos capacidad de maniobra», dijo. Pero reconoció que el presidente le ha asegurado que si no hay una oferta 'decente', que no es lo que ha habido hasta ahora, Villar no se irá esta temporada.