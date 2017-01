«En Getafe la lié, lo reconozco, pero ya estoy bien»

«Me he sentido bien el año pasado, quitando el último partido contra el Getafe, donde la lie, como toda la gente pudo ver, pero no tengo problemas para reconocerlo. Doy la cara siempre. Antes había estado bien; tuve un partido malo, pero fue eso. Tras el descanso navideño he tenido una buena semana, he entrenado bien».

Sin tapujos, André Leão reconoció tras el último entrenamiento antes del partido contra el Reus que no finalizó bien el año. En Getafe, el Real Valladolid perdió por 3-1 y Leão no tuvo su mejor partido. El segundo gol llegó después de un regate que no logró cortar y el tercero, tras un despiste que dejó solo al delantero frente a Becerra.

Por eso, reconoce que no es seguro que juegue mañana como titular. «A mí no me han dicho nada. Joan Jordán ha experimentado en mi posición. No se si voy jugar o no pero si juego voy a darlo todo, seguro. Estamos todos al mismo nivel -lo ha dicho el entrenador- así que no tendrá problemas para hacer cambios. Guitián, Jordán y hasta Anuar lo han hecho bien cuando han jugado en mi puesto. Hay competencia y es bueno para todos..

Sobre la posibilidad de ascenso, Leão fue claro. «Con este equipo el puesto mínimo es el sexto, dentro de la promoción; lo he dicho antes y lo mantengo. Y este mes va a ser importante. Tendríamos que ganar tres partidos seguidos o cuatro o cinco sin perder, como hemos hecho ya, pero hay que empezar ya. Nueve puntos sería muy buen balance para los cuatro partidos de este mes».

El centrocampista portugués esbozó también la clave de la victoria ante el Reus: «paciencia, jugar rápido, porque tienen buen equipo, y concentrados para defender las contras».

Sobre lo intempestivo de la hora del encuentro del día de Reyes, quitó importancia al asuntos. «Para mi es normal, porque en Portugal no hay fiesta y se juega mucho a esa hora, pero aquí es una hora rara. Creo, además, que la afición va a venir igual» aventuró.