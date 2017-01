Mata yerra la mejor oportunidad de la primera parte

Directo 2452351 1

(Alineaciones del encuentro: El Real Valladolid sale de inicio con Becerra, Moyano, Álex Pérez, Guitián, Balbi, Leão, Jordán, Míchel, Juan Villar, Jose y Mata. En el banquillo estarán Pau Torres, Ángel, Rafa, Álex López, Sergio Marcos, Drazic y De Tomás)

Bastante han dado de sí el horario y la fecha del primer encuentro del año –festividad de los Reyes Magos, a las 16:00 h.– como para aceptar la posibilidad de que un recién llegado a la categoría, tras cinco temporadas en la Segunda División B, pueda rascar algún punto en el primer partido del año en Zorrilla. Herrera, primero, y Leão, después, asumieron esta semana que en el fútbol todo es posible pero no quisieron contemplar la posibilidad de empezar el año con grietas en su reputación. La que, a pesar de la irregular temporada, se ha forjado el Pucela como sólido en su campo. A pesar de que los novicios del Reus han tenido ocasión de demostrar que hacen daño a domicilio:junto con el líder de la clasificación, es el mejor equipo fuera de su campo, con 4 victorias, 2 empates y solo 3 derrotas. Los de Natxo González, el entrenador del CF Reus Deportivo, originario de Baracaldo, han ganado más partidos allende el Municipal de Reus que ante su afición.

Una baja notable

El rival de esta tarde de Reyes, además, ha tenido un percance de última hora: el lateral derecho Benito Correa, que ha jugado los 19 partidos celebrados hasta ahora en Liga y que suma en su hoja de servicio un gol y dos asistencias, ha sufrido una lesión en el tobillo y no ha viajado a Valladolid. Al parecer tendrá entre cuatro y seis semanas de baja.

Enfrente, los catalanes tendrán a un Real Valladolid con todos sus efectivos disponibles. Paco Herrera anunció el miércoles que el único problema que tiene para confeccionar un once titular en el que a lo sumo introducirá una o dos variables sobre el que utilizó ante el Getafe, es que todos sus jugadores están en plena forma y es tanta la igualdad que no tiene claro por quién decantarse en algunas demarcaciones.

Confesó el entrenador el Real Valladolid que le gusta el equipo que tiene y que por tanto no se quejará si Braulio no le consigue refuerzos en el mercado de invierno, pero admitió que seguirá haciendo pequeños cambios para dar minutos a todos los jugadores. Y reconoció al final que el motivo es que no ha habido una dinámica ganadora que le llevaría a mantener un once de referencia. Mientras no se consiga, dijo, en cada partido podría introducir una o dos variables sin que se resienta el sistema táctico, más que por las características específicas de los jugadores que utilice.

En todo caso, Paco Herrera anunció que donde menos cambios va a introducir es en la línea de ataque, insinuando que, ahora que Mata «empieza a tener gol» el trío Villar, Mata y Jose puede consolidarse de salida en los próximos partidos.

La defensa, con recambio entre los centrales, dependería del estado de cada jugador, y el mediocentro estará integrado por los jugadores que más convengan en cada partido, en función del rival.

En todo caso, aunque solo introdujera un cambio con respecto al último encuentro, los posibles afectados son muchos. Lichnovsky, Rafa, Guitián y Álex Pérez se disputan el cierre de la defensa, mientras que Leão, Michel, Jordán, Álex López y Sergio Marcos pueden intercambiarse en el centro del campo.

Herrera advirtió que no habrá sorpresas en la alineación e insistió que, tal y como está la plantilla, tampoco tiene excusas para no empezar el año con una victoria en casa. Con respecto al horario asume que no puede hacer nada para cambiarlo y lo mejor, en ese caso, es tratar de convencer a los jugadores de que es el mejor horario posible, para que nadie tenga excusas u ocultas razones para justificar un resultado adverso en el primer partido del año. Quizás por eso, Leão afirmaba ayer que para l ni el horario ni la festividad de Reyes le afectan en absoluto.

Precio asequible

El presidente del Real Valladolid se quejó inicialmente de la programación de la Liga para este encuentro, pero después, el club ha tomado medidas para intentar llevar al mayor número posible de aficionados al campo a primera hora de esta tarde. El Real Valladolid ha programado una triple promoción: los menores de 17 años podrán recoger una invitación gratuita; los abonados del Real Valladolid podrán retirar cuantas entradas deseen al precio de 5 euros, y cualquier aficionado podrá comprar su entrada al precio de 10 euros. La taquilla del Fondo Sur atenderá hoy a los aficionados de 11:00 a 13:00, y de 15:00 a 16:00 horas.