«Villar no está bien, pero el virus no es de Leganés»

No cuestiona la presencia del pichichi Juan Villar en la convocatoria para el último encuentro de la primera vuelta, ante el Cádiz, exequipo del extremo onubense, que podría interpretarse como una cautela ante un eventual traspaso al Leganés, un Primera que anda detrás de Villar. Paco Herrera, entrenador del Real Valladolid, negó que se trate de un 'virus' que llegue de Madrid y se limitó a anunciar que Juan Villar no había participado en el entrenamiento de hoy porque está resfriado. «Es de sofá, no de cama», dijo. Y lo explicó: «El médico dijo que un resfriado se trata en el sofá y una gripe, en la cama. Y Juan está en el sofá», aclaró.

Por ese motivo, Herrera anunció la posibilidad de cambios en la delantera el viernes, en el Ramón de Carranza, frente al Cádiz. Y no descartó una línea ofensiva integrada por Jose, De Tomás y Mata porque, dijo, «además se adaptaría mejor al Cádiz».

Herrera dejó entrever la posibilidad de dar entrada de nuevo, en el centro del campo a Álex López, siguiendo con los malabarismos para dar minutos a todos los jugadores que se encuentran bien.

El entrenador barcelonés destacó el buen momento del Cádiz, la efectividad de sus goleadores y el peligro de un equipo que, llegando de abajo, tiene ilusión y posibilidades de colocarse entre los mejores. Pero el míster del Real Valladolid dijo que no deben de preocuparse demasiado por el rival. «No somos especialmente buenos a domicilio, pero la lucha es contra nosotros mismos, más que contra el rival»