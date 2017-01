Villar jugará en Cádiz

Resucitado de su proceso gripal, Juan Villar disputará este viernes (20:00 h.) un partido especial ya que regresará al estadio Ramón de Carranza, donde cuajó unas buenas temporadas en Segunda B con el conjunto gaditano que le catapultaron hasta el Real Valladolid. Ahora, Juan Villar ha cambiado los colores y tratará de volver a cuajar una buena actuación en el estadio cadista para dar el triunfo al Real Valladolid.

Quizás esta circunstancia ha sido la clave para la recuperación del delantero onubense, que tras ausentarse del último entrenamiento debido a un proceso gripal, se ha recuperado extraordinariamente para poder entrar en la convocatoria de Paco Herrera y viajar a tierras gaditanas.

El propio Juan Villar compareció ayer ante los medios para señalar que será «quizás el partido más especial de la temporada». De sus antiguos compañeros, el delantero señaló que «están muy fuertes, pero será un partido muy bonito, de los que hay que vivir. El Cádiz es un conjunto muy rápido que hace mucho daño al contragolpe, por lo que debemos evitar las pérdidas y sobre todo no perder la posición».

En el ojo del huracán de los fichajes de invierno, Juan Villar quiere olvidar los cantos de sirena y centrarse en el Real Valladolid. «Si alguien quiere ficharme, lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con el Real Valladolid y luego hablar conmigo». Villar es consciente de que esta temporada tiene menos protagonismo goleador, pero afirma que se encuentra «muy a gusto» cada vez que salta al terreno de juego. «Después de un inicio de temporada irregular debido a los problemas físicos, me encuentro mucho mejor y más adaptado al juego del equipo. Quizás se piense que no estoy a la altura del año pasado, pero todo llegará, lo mismo que los goles, que van por rachas y no hay que ponerse nervioso por ello».