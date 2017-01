Jordán da el triunfo al Real Valladolid en Cádiz

Becerra que se mejore, hizo un paradon, pero madre mia que salidas, y esos guantes tan resbaladizos. En la lesion otra perdida con toda la ventaja. Imprecision en los pases, no puede ser que se cambie tanto de local a visitante. Lo mejor que llevamos 6 puntos de 6 y en Oviedo se puede sumar otros 3. Hay que ganar, y eso se esta haciendo, pero queda mucho que mejorar. Por cierto, Villar que le larguen, hoy hemos jugado con 10 muchos minutos.

ya estábamos en play off antes de empezar... El sevilla at. no ocupa plaza