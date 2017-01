Herrera repite tridente atacante en Cádiz

Directo 2458491 1

El Real Valladolid ha hecho pública la alineación del equipo para su duelo de esta tarde en Cádiz. Herrera saldrá de inicio con Becerra, Moyano, Álex Pérez, Guitián, Balbi, Leão, Jordán, Álex López, Míchel, Juan Villar y Mata mientras que en el banquillo estarán Pau Torres, Ángel, Rafa, Markel, Sergio Marcos, Jose y De Tomás

Ni por asomo se le ocurrió a Paco Herrera en el análisis de la jornada hacer referencia al hecho de que la última salida de la primera vuelta está plagada de inconvenientes deportivos: el Real Valladolid se enfrenta a un equipo recién ascendido a Segunda tras seis temporadas en Segunda B, lo que supone que juega con menos presión, según el propio Herrera;tiene entre sus filas al pichichi de la categoría, Alfredo Ortuño, que con 13 goles encabeza, empatado con Joselu, la clasificación de artilleros de Segunda. Además, el Cádiz está en racha. La semana pasada le dio un revolcón al Elche a domicilio (2-3) para sumar su cuarta victoria consecutiva.

Con un poco más de perspectiva, se comprueba que los de Álvaro Cervera apenas suman una derrota en los doce últimos partidos. Y para despejar dudas sobre la forma en que está rubricando su victoriosa trayectoria solo hay que sumar: 13 goles en los últimos cuatro partidos, con los que totaliza 30 dianas en los 20 encuentros que se han disputado en la competición, lo que le convierten en el segundo equipo más goleador de una categoría que, empiezan a pensar, se les queda pequeña.

Si ante el Reus la consigna del Real Valladolid era que no había que dejar un resquicio a la sorpresa y que tampoco existía razón para poner ni una excusa que justificara otra cosa que la victoria, una semana después las circunstancias parecen mucho más adversas.

Vuelve Juan Villar

Una de las principales novedades en el Real Valladolid, que ayer por la tarde viajó en tren a la ‘Tacita de plata’, fue la inclusión de Juan Villar en la lista de convocados. El onubense se recuperó del proceso gripal que le impidió acudir al entrenamiento del miércoles, pero ayer trabajó con sus compañeros y Paco Herrera lo incluyó en la lista. Con la presencia finalmente de Villar, es de suponer que el entrenador mantendrá el mismo esquema ofensivo que frente al Reus, con José y el onubense en las bandas y Mata como delantero centro. Ayer, el propio Juan Villar comentó que se sentía tranquilo y muy confiado en sus posibilidades. «No he tenido tanto protagonismo goleador, pero después de los problemas físicos de inicios de temporada me encuentro cada vez más cómodo en el equipo. Los goles ya vendrán», afirmó el onubense, para quien este partido es «muy especial, ante un rival muy fuerte que sale muy bien al contragolpe, por lo que habrá que estar muy atento para no perder la posición». Villar regresa al Ramón de Carranza, donde destacó durante tres temporadas en Segunda B, lo que le valió para dar el salto a Zorrilla. Así pues, el técnico puede contar con todos su efectivos y quizá por ello mismo reeditó ayer el argumento de que al Real Valladolid se le ha vuelto a presentar una oportunidad de colocarse entre los mejores y afrontar una segunda vuelta con el objetivo de entrar en el ‘play-off’ de ascenso.

SIn Garrido ni Jose Mari

El Cádiz presenta las bajas de dos de sus hombres importantes en el centro del campo, como son Jose Mari (lesionado a finales de año) y Garrido (sancionado), lo que obligará al técnico Álvaro Cervera a cambiar su esquema y colocar a Eddy Silvestre junto a Rafidine Abdullah en el doble pivote. Ortuño, pichichi de Segunda, será el hombre a vigilar por la zaga blanquivioleta. La última visita al Carranza se produjo hace más de diez años y solo se logró un empate sin goles, en la gloriosa temporada del ascenso de Mendilibar.