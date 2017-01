Los parciales

Llega el ecuador de la competición y es el momento de lo que los estudiantes llaman los exámenes parciales. Es el momento de las notas. Primero de todo, voy a poner una nota general al equipo y luego haré una evaluación línea por línea con alguna mención individual.

Como nota general, al equipo le pongo un seis. Un seis es un aprobado con una mención del profesor por el esfuerzo, nada más. Ha estado más cerca del aprobado raspado que del notable. Tenemos mejores sensaciones que resultados y esto nos salva, porque aunque ahora jugásemos la promoción de ascenso, no es menos cierto que estamos en la séptima posición y que nos hemos pasado gran parte de la competición más cerca de los puestos de descenso.

La portería ha sido el talón de Aquiles. Igual que en la valoración general, una cosa son las sensaciones y otra los números. Y la sensación es de duda y de inseguridad, aparte de los fallos garrafales que han costado puntos. Para ascender necesitamos un portero que nos dé puntos y a día de hoy el saldo está en negativo.

La defensa ha sido una línea sobria que no obtiene mejor nota por culpa de las jugadas a balón parado. Aprobado sin más para los laterales debido a la escasa participación en ataque, y buen nivel por el centro, donde creo que cualquiera de los cuatro centrales puede ser titular sin que baje el nivel.

El centro del campo es la línea que más quebraderos de cabeza me da para poner nota. Quizá sea el año que más calidad hay de los últimos diez, pero no termina de carburar y nos convierte en un equipo previsible. No sé si a modo de las notas de infantil hay que poner un «necesita mejorar» o un «progresa adecuadamente».

La delantera nos ha permitido disfrutar de la revelación de la temporada. Pero más allá de la aparición de Jose, el número de goles habla de un amplio margen de mejora, aunque este debe venir acompañado de la mejora del centro del campo.

Lo mejor del equipo ha sido el jugador número doce. Pese al descenso de abonados, los que hemos quedado sabemos a lo que vamos y ni en los momentos malos ha habido reproches. Parte de culpa la tiene la grada de animación, que poco a poco va creciendo y está dando un color a Zorrilla que no tenía.