Carlos Suárez: «La plantilla de este año muestra un hambre que el año pasado no había»

Su balance podría estar viciado por los ecos de la última victoria ante el Cádiz o la euforia de cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Y por haber finalizado una primera vuelta en puestos de promoción a Primera, a pesar de una trayectoria que llegó a ser preocupante a principios de octubre, cuando su proyecto parecía hacer agua tras la quinta derrota consecutiva. Por eso, el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, recurre a la hemeroteca y recuerda que siempre ha mantenido el mismo discurso. Incluso cuando se habla del compromiso de permanencia con la actual dirección deportiva.

–El Real Valladolid ha concluido la primera vuelta con 31 puntos, tres más que la pasada temporada, y en puestos de promoción, cuando el año pasado terminó en el puesto 12. ¿Qué otras diferencias le llaman la atención?

–Por encima de todo, el compromiso y la responsabilidad de los jugadores; el sentimiento de pertenencia al club. No creo que la plantilla del año pasado fuese inferior, pero sí lo es la responsabilidad, el hambre que muestran los de este año.

–Empezaron la temporada anunciando que era un proyecto nuevo y que el objetivo no era necesariamente el ascenso. ¿Los resultados le han hecho cambiar el objetivo?

–No; todavía no sabemos qué va a ocurrir. No renunciamos a un ascenso, pero seguimos manteniendo que el objetivo es recuperar el cariño de la afición, compensar las malas sensaciones que dimos el año pasado.

–¿Creen que lo han conseguido?

–Eso deben decirlo los aficionados, pero desde luego, damos otra imagen. Creo que por ahora el balance es bueno.

–¿Hay alguna decisión de la que se arrepienta?

–Seguro que he cometido alguna equivocación. De no ser así, me iría mejor, pero hoy por hoy de lo único que me arrepiento es de no haber sido capaz de seguir en su momento con Mendilibar. El resto de las decisiones pueden haber sido más o menos acertadas, pero las he tomado siempre desde el cariño por el club. En todo caso creo que de los errores se aprende, inclusos más que de los aciertos.

–Ya tiene elementos para juzgar la gestión de Herrera. Braulio Vázquez, el director deportivo, dijo que sobre su futuro se hablará en febrero. ¿Renovará Paco Herrera como entrenador?

–Mantengo mi opinión sobre Herrera. Hace tiempo que le propuse prolongar su compromiso con el club y fue él quien me dijo que esperara. El compromiso no está plasmado por escrito pero yo creo en la palabra como fuente del Derecho y creo que la vinculación está garantizada. Y no me estoy dejando llevar por la euforia de la última victoria o por la buena racha que atraviesa el equipo. Dije lo mismo después de la derrota en Getafe y antes. Además, tampoco se puede hablar de euforia porque, de momento, no hemos conseguido nada.

–Deportivamente, el club atraviesa un buen momento, como reflejan los resultados y la clasificación. ¿Económicamente se siente igual de satisfecho?

–Siempre he dicho, y todos los saben, que alcanzar la Primera División es el maná para un club de fútbol. Supondrá un cambio importantísimo, pero creo que las cosas están bien planificadas y la subsistencia sigue estando garantizada para el Real Valladolid.

–¿Hay Suárez para rato en el Real Valladolid? ¿Cree que volverá a ser presidente de un club de Primera?

–Ojalá, creo que las cosas van bien y yo trabajo con el máximo cariño. Me gusta pensar que voy a ser el presidente de un club de Primera.

–Han remodelado los Campos Anexos, lo que significa mejores instalaciones para la cantera. ¿Hay algún nuevo proyecto para lo que queda de temporada?

–No es poco esa obra en la situación que estamos. Pero es posible que abordemos alguna otra mejora próximamente.

–Uno de los logros puede ser el trabajo con la cantera. Hay jugadores en el primer equipo, el filial va como un tiro y hay clubes ofreciendo jugadores porque en Valladolid podrían tener proyección. ¿En algún momento ha pensado que puede ser el presidente de un club con dos equipos profesionales?

–Sería una grandísima ilusión, pero hoy por hoy parece un sueño. Nos pondríamos a la altura de los grandes. Creo que solo el Real Madrid, el Barça, el Villarreral y el Sevilla han tenido equipos en Primera y Segunda División simultáneamente. De momento no es más que una ilusión que ha fomentado el trabajo de personas como Braulio, Cata y los que trabajan con los equipos de la cantera.