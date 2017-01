Moyano: «Este es mi mejor momento porque es el mejor momento del grupo»

Javi Moyano vive un momento dulce en el Real Valladolid. El futbolista ha olvidado los sinsabores de la pasada campaña y brilla sin discusión en el lateral derecho del equipo blanquivioleta. Hasta la fecha, ha jugado los 21 partidos de Liga en su totalidad y esa cifra le ha servido para ejecutar automáticamente una cláusula de renovación. Moyano tiene ahora contrato con el Real Valladolid hasta el 30 de junio de 2018. «Para mí, no era un reto personal, porque no me gusta marcarme objetivos ni metas individuales. Lo más importante es ceñir tus objetivos a los del grupo», ha señalado este lunes.

Moyano constata cómo ha cambiado la situación en el Real Valladolid de una temporada a otra. «Es mi mejor momento porque es el mejor momento del grupo desde que estoy aquí, tanto en clasificación como en juego y fiabilidad».

El lateral, uno de los pocos supervivientes en el vestuario blanquivioleta tras el fiasco de la pasada campaña, admite que «al principio» llevaba «en la mochila un poco más de peso» que los recién llegados. «Los que seguíamos teníamos una pequeña deuda con el aficionado, con el entorno, con el club, con la gente que apostó por nosotros. Solo puedo dar las gracias por brindarnos esta segunda oportunidad. Habría sido raro y doloroso irse de un equipo como el Real Valladolid con la sensación y la imagen que dimos el año pasado. Ahora estoy muy contento y agradecido por seguir aquí».