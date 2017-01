El Real Valladolid ya mira hacia arriba

El gran objetivo marcado por Paco Herrera para el Real Valladolid pasa por finalizar la temporada regular en puestos de promoción y luchar por el ascenso a Primera División en el ‘play-off’. Después de enfrentarse contra los 21 rivales de la competición en la primera vuelta, el equipo aprueba el parcial con notable. Situado en el quinto puesto con 31 puntos, el Real Valladolid ya ofrece más luces que sombras. Estas son algunas de las claves en el primer tramo de competición blanquivioleta.

Un equipo capaz de revertir las malas rachas

El Real Valladolid se ha mostrado vaivenes muy definidos durante los primeros 21 encuentros. Empezó con buen pie en las tres primeras jornadas, encadenó cinco derrotas consecutivas, estuvo cinco partidos sin perder y atravesó otro pequeño bache hasta llegar a la situación actual: suma cuatro victorias en las últimas cinco jornadas y se ha propulsado hacia la zona alta en una tabla muy apretada. Los peores momentos no derivaron en crisis. Al contrario, la directiva mantuvo la paciencia y el equipo reaccionó.

Seguridad defensiva y problemas en la portería

La principal clave de la buena situación actual del Real Valladolid reside en los goles encajados. El equipo de Paco Herrera solo ha recibido 18 tantos en contra, la tercera mejor cifra de la competición, empatado con el Getafe y solo mejorado por Levante (14) y Reus (16). Los conjuntos menos goleados al final de la campaña cuentan con muchas opciones de ascender a Primera, como demuestran los datos de los últimos años. A pesar de los números, los focos se han colocado durante buena parte de la temporada en la portería de Isaac Becerra. El guardameta ha transmitido dudas en los balones aéreos. Además, los problemas en este apartado se incrementan con su lesión en el tendón rotuliano izquierdo. Las pruebas a las que será sometido hoy Becerra determinarán cuánto tiempo permanecerá de baja. La puerta de la titularidad se abre para Pau Torres. En la zaga, Alberto Guitián y Álex Pérez han sabido aprovechar sus oportunidades para convertirse en los dos centrales con más minutos hasta la fecha, por delante del capitán Rafa López e Igor Lichnovsky, llamados en principio a la titularidad. Con Guitián y Álex Pérez, el Pucela encaja menos.

La explosión de Jose, el revulsivo De Tomás y la reubicación de Mata

Jose Arnaiz se ha convertido en la gran revelación del Real Valladolid y uno de los jugadores más destacados de la Segunda División. Paco Herrera vio desde el verano que su talento encajaba perfectamente con las necesidades de la plantilla profesional y contó con él como integrante del primer equipo a todos los efectos. El canterano no ha defraudado: anotó su primer tanto en el debut ante el Real Oviedo y logró otros tres goles (doblete frente al Alcorcón y diana ante el Nàstic) antes de su lesión. Tras recuperarse, volvió a lo grande y marcó ante Mallorca y Mirandés. Sus seis goles le sitúan como el ‘pichichi’ del Real Valladolid en la primera vuelta. Le siguen Juan Villar y Raúl de Tomás, con cuatro tantos. El primero no ha alcanzado el nivel del año pasado, pero ha colaborado en la producción arriba. En el caso de De Tomás, el madrileño se ha convertido, muy a su pesar, en un revulsivo. Tres de sus cuatro tantos han llegado tras salir como suplente desde el banquillo. La titularidad en la punta del ataque ha quedado reservada en los últimos partidos para Jaime Mata, autor de tres goles y estajanovista en la vanguardia, pero ofuscado en muchas ocasiones cuando se trata de encarar a los porteros rivales en acciones claras. En cualquier caso, Mata ha demostrado que rinde más en el centro que escorado a la izquierda. Los que no han cuajado han sido Iban Salvador, al que el Real Valladolid busca una salida como cedido en este mercado de invierno, y Dejan Drazic, jugador llegado a préstamo por el Celta y al que el club gallego busca foguear ahora en otro destino.

Dos versiones tácticas: 4-4-2 en rombo y 4-3-3

Paco Herrera ha mostrado dos ropajes para el equipo. El 4-3-3 inicial dejó paso a un 4-4-2 en rombo que se reveló efectivo durante muchos partidos, pero que presentó problemas ante rivales que marcaban y se echaban atrás. El técnico recuperó la idea inicial , pero en el último choque ante el Cádiz volvió al rombo. Los quilates en la medular, con fichajes de la talla de Álex López, Joan Jordán o Míchel Herrero ofrecen muchas variantes.

Moyano, renovación automática sobre el césped

Todos los futbolistas de la primera plantilla (y dos del filial, Renzo Zambrano y David Mayoral) han aparecido sobre el césped en la primera vuelta liguera. Sin embargo, el único jugador que ha permanecido todos los minutos sobre el campo en las primeras 21 jornadas ha sido Javi Moyano. El lateral derecho ha demostrado su mejor nivel. Además, al jugar 21 partidos, ha renovado automáticamente hasta el 30 de junio de 2018.