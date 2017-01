Míchel Herrero: «La reacción de la grada de Oviedo no me afectará»

Míchel Herrero vuelve este sábado al Carlos Tartiere y sabe que tendrá música de viento en contra. «Está claro que algún porcentaje de la grada se dirigirá a mí, pero eso no me tiene nada preocupado. No me afectará. El público puede decir lo que quiera. Yo estoy centrado en mi club, que es el Real Valladolid».

El actual centrocampista del Real Valladolid llegó a mitad de la pasada temporada al Real Oviedo y no acaba de entender por qué se torció su relación con los aficionados. «Lo mismo que hecho allí, lo he hecho aquí. Es una etapa pasada, olvidada para mí», señala.

Esta campaña, en las filas pucelanas, Míchel Herrero aparece como un futbolista fundamental y mantiene un comportamiento intachable. De hecho, atraviesa un buen momento de forma que coincide con la buena racha del equipo. «Me estoy encontrando muy bien. Entro en contacto con el balón, que es lo que me gusta. Ayudo a los medios y a los delanteros. Me gustaría llevar más goles, pero prefiero ganar a marcar yo».

Míchel Herrero espera un choque difícil ante el Real Oviedo. «Ellos son muy fuertes en su campo. Su afición es grandísima. El partido no va a ser nada fácil para nosotros. Nos va a costar tener el balón, pero debemos ir a hacer nuestro partido y aprovechar las ocasiones que tengamos. Lo importante es competir».