Pau Torres, preparado para jugar

Pau Torres está preparado para jugar este sábado ante el Real Oviedo (Carlos Tartiere, 16:00 horas) porque «todas las semanas» se prepara con la idea de que puede saltar al campo. Sin embargo, la lesión de Isaac Becerra le concede ahora la certeza de que será titular en Liga por primera vez con la camiseta del Real Valladolid. «Intentaré hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo», apunta.

El guardameta se estrenó en Liga como blanquivioleta en los últimos diez minutos del choque ante el Cádiz. «Casi no me dio tiempo a calentar, íbamos ganando 0-1 y el Cádiz apretaba. Pero acabé contento por el debut y por lograr los tres puntos».

Pau Torres dispone de la oportunidad de demostrar sus virtudes, pero no piensa en el choque ante el Real Oviedo como un trampolín para desbancar de la titularidad a Becerra, una vez que su compañero se recupere de la lesión de rodilla. «Voy a afrontar este partido como los que he jugado ahora con el Real Valladolid [en Copa]. Eso no dependerá de mí. Estoy preparado para entrar porque llevo muchos entrenamientos. Espero hacerlo lo mejor posible, por mí, pero sobre todo por ayudar al equipo a sumar tres puntos».

Preguntado por las críticas que ha recibido Isaac Becerra antes de su lesión, Pau Torres recuerda que «al final esto es fútbol». «Aquí todo el mundo opina y critica. A uno le puede gustar más y a otros menos. No es cosa mía ni de él, sino del ambiente, la afición y la prensa. Todo el mundo puede opinar. A unos les puede gustar más Isaac y a otros Pau. Eso también es fútbol».

Pau Torres asume que su demarcación «es la más difícil en el fútbol». «Si un delantero falla, tiene a los medios y a los defensas. Si los centrales fallan, está el guardameta. Pero si nosotros fallamos, no hay nadie detrás. Pero somos porteros desde hace tiempo y convivimos con ello».