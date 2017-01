Herrera confía en Pau Torres

En plena ola de frío siberiano, el Real Valladolid viaja hasta Oviedo para disputar el primer partido de la segunda vuelta del campeonato doméstico. Con la única y ya sabida baja de Isaac Becerra, el conjunto blanquivioleta afronta uno de los desplazamientos más complicados de la temporada. Pero el técnico del Real Valladolid no tiene miedo de jugar este partido, ve muy bien al equipo. «El parón navideño nos ha venido de lujo para realizar una pequeña pretemporada y estar físicamente a tope. El equipo ahora está donde yo quería y donde me gustaría que estuviera en los últimos 10 partidos. Estoy seguro de que para entonces seremos mejor equipo que otros y podremos pelear por estar arriba», explicó optimista el técnico.

De igual manera, Herrera no ocultó que, a su modo de ver, «el Real Valladolid sigue siendo un equipo blando cuando juega como visitante». «En Cádiz debimos ganar con más autoridad», señaló.

Centrándose ya en el encuentro del sábado en el Tartiere, Herrera ya tiene en su cabeza el once con el que saldrá a jugar, tan solo tiene la duda de si jugará Jose o no: «Jose tiene opciones de ser titular. Que no jugara la semana pasada es por el tema de la rotaciones. Esta semana lo he visto muy bien entrenando. Si cambio algo en el once será en la parte arriba, el resto será igual a Cádiz».

Confianza en Pau

La lesión de Isaac Becerra en Cádiz abrió las puertas a Pau Torres para debutar con el Real Valladolid en liga. El que hasta ahora había sido el guardameta suplente disputó varios minutos en el anterior partido y será el que ocupará la portería ante el Oviedo.

Sobre Pau y su posible titularidad una vez Becerra se recupere, Herrera fue claro: «Lo lógico es no mover la portería demasiado. Cuando vuelva Isaac de la lesión veremos que hacer. Si el rendimiento de Pau es el que yo creo que va a ser, hay muchas opciones de que pueda continuar en la portería, pero al menos jugara dos o tres partidos. No queremos correr ningún riesgo con Isaac y cuando esté recuperado totalmente valoraremos su entrada».

Pero antes de nada, Herrera quiere hablar con él para mostrarle que las cosas son distintas a como las ve. «Tengo que hablar con Isaac sobre su manera de entender las cosas y ver fantasmas donde no los hay. Tengo que hablar con él para que se de cuenta que todos remamos en la misma dirección», dijo.

Centrándose ya en el rival, el técnico pucelano destacó que el Oviedo es un equipo muy experto y que se ha reforzado muy bien con llegada de David Costas -jugador que Herrera conoce muy bien de su etapa en el Celta-,y de Saúl Berjón. «Si queremos sacar algo positivo debemos estar al 120%».