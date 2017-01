La posibilidad de que el Real Valladolid se refuerce en los últimos días del mercado invernal va perdiendo fuerza. Al menos, así lo considera el entrenador blanquivioleta, Paco Herrera. «Veo difícil que fichemos ya. Entiendo que la dirección deportiva no debe parar hasta el último momento. En nuestro caso, buscamos un hombre de banda pura, pero si no es así sigo pensando que somos suficientes para sacar esto adelante, es decir, para meternos entre los seis primeros. Si no viene un extremo, no pasa nada. Y si no conseguimos el objetivo, el fracaso será mío», ha señalado el técnico este jueves.

Paco Herrera ha apuntado que «en verano» el Real Valladolid tenía «dos delanteros prácticamente fichados, dos extremos» que finalmente no pudo incorporar. «La solución la tenemos ahora en los laterales. No tenemos extremos puros para ser titulares. Hemos intentado tenerlos, pero no se nos han dado. Tampoco me quejo. Valoro que hay que jugar de otra manera».

El técnico del Real Valladolid no quiere que se busque una «polémica donde no la hay», en relación a sus declaraciones sobre Jose Arnaiz, al que vio listo para volver al equipo el pasado jueves y del que dijo en Oviedo que no había estado bien durante las últimas dos o tres semanas. «Me puedo haber equivocado en mi discurso y puedo haber sido yo el que ha metido la pata. Quiero que Jose sea el que yo pretendo y que haga muchos goles. Puede que entrenara bien la pasada semana, pero eso no quiere decir que tuviese que jugar. Él está entrenando bien, aunque sí que es cierto que ha tenido situaciones particulares que no tienen nada que ver en esto. Ha tenido a su pareja en el hospital y el jueves pasado ha estado ocho horas allí por una pequeña enfermedad. Pero yo no utilizo eso de una manera equivocada. Creo que he metido la pata en un momento dado, pero considero que es un jugador muy importante para el Real Valladolid y me gustaría que jugara el sábado, aunque no lo garantizo».

La entrada de Jose puede ser el único cambio que introduzca Paco Herrera este sábado frente al Rayo Vallecano (José Zorrilla, 20:00 horas). «Puedo hacer un cambio con respecto al último partido. No creo que haga dos».

El entrenador ha asumido la decisión de imponer la denominada 'cláusula del miedo' en la cesión de Iban Salvador al UCAM Murcia para limitar las opciones de que el delantero pueda jugar contra el Real Valladolid. «Lo pueden llamar como quieran. No quiero que Iban juegue contra mí dentro de tres semanas. La cuestión es que sí puede jugar contra nosotros, otra cosa es que si lo quieren poner tienen que pagar una cantidad... pequeña. Yo no voy a tirar piedras sobre el tejado del Real Valladolid. Si tengo que asumir alguna culpa sobre esta decisión, la acepto porque no estamos haciendo nada raro».