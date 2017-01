Reconozco que prefiero que mi equipo lo formen futbolistas capaces de dirigirse a los medios de comunicación liberados del corsé del guion establecido, vacío y cargado de tópicos aun cuando esas palabras pongan en pie de guerra a los guardianes de la corrección política. Gente que sienten no deberle nada a nadie salvo al club que les paga, a los compañeros con los que comparten objetivo dentro de la caseta y, extramuros del vestuario, a su propia afición.

Salió Isaac Becerra a dar una rueda de prensa y se rasgó el velo del templo. Entendiendo que la manera de expresarse pudiera no contener la pulcritud que se habría esperado de Seneca o Cicerón, conviene recordar que los futbolistas no están en el club para ganarse un sitio en la Escuela de Atenas sino para tratar de que el Real Valladolid gane partidos. Aquellas palabras no venían a decir otra cosa que la crítica no influía en su estado de ánimo, algo que siempre se agradece cuando se trata de un deportista que se encuentra en la última frontera que separa el éxito colectivo del fracaso. Sin embargo, algo se rompió aquel día y desde entonces, los juicios deportivos hacia el portero se han venido entrecruzando con los personales como las trenzas de la Princesa Leia.

Con José esta semana ocurrió algo similar. Paco Herrera esparció la pólvora y el delantero, con un comportamiento en Facebook más propio del temperamento explosivo de la juventud que de la reflexión que otorgan los años, hizo saltar la chispa. Quizá me esté volviendo demasiado permisivo con todo lo que rodea a las redes sociales, pero no alcanzo a comprender que se le dé más importancia a las palabras de un entrenador veterano y la reacción del pupilo, propias de maestro y alumno, que al hecho de volverse otra vez de vacío en un partido en el que se generaron juego y oportunidades suficientes como para haber obtenido un resultado positivo.

Después del ruido, una vez disipado el humo de los debates absurdos que no llevan a ninguna parte, lo que queda es que el problema sigue ahí. No, no se encontraba en una portería que luchaba por convertirse en la menos goleada, ni tampoco en el último tuit escrito por no sé quién. El Real Valladolid, como desde el primer minuto del primer partido, sigue sufriendo para convertir sus ocasiones en gol. Ya entrarán, aseguran. Que sea pronto.