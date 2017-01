A recuperar el paso ante el Rayo

El Real Valladolid ha hecho ya oficial su once para medirse al Rayo Vallecano a partir de las 20:00 horas. El equipo inicial será el formado por Pau Torres, Moyano, Álex Pérez, Guitián, Balbi, Leão, Jordán, Álex López, Míchel, Villar y Jose mientras que el banqillo estará integrado por Dani Hernández, Ángel, Rafa, Sergio Marcos, Guzmán, Mata y De Tomás

Después de dos salidas consecutivas el equipo blanquioleta se reencuentra esta noche con su público en el estadio José Zorrilla para recibir a un Rayo Vallecano que pena por la zona baja de la clasificación. El equipo blanquivioleta tiene como meta volver al camino de las victorias tras caer en Oviedo (1-0) y encaramarse de nuevo a los puestos de ‘play-off’. La escuadra madrileña busca oxígeno después de sumar tres puntos en los últimos cinco partidos, merced a tres empates consecutivos. El Rayo vive tiempos anémicos tras perder la categoría el curso pasado y aparece como uno de los peores visitantes de Segunda División: ha obtenido cinco puntos lejos de su estadio, una cifra que solo empeora el Almería con tres. Aun así, Paco Herrera no se fía de un rival que tratará de rasgar al Real Valladolid por los flancos.

«Van a jugar con un 4-4-2 o un 4-2-3-1, con una defensa muy profunda. Necesitaremos intensidad para superarla. Es un equipo que viene de Primera División y tiene una gran plantilla, aunque le está costando encontrar acomodo en la categoría. A diferencia de equipos que juegan a la contra, como el Cádiz o el Oviedo, al Rayo le gusta tener la pelota. Cuenta con cuatro atacantes importantes: Embarba por la derecha, Álex Moreno por la izquierda, y soluciones arriba con Miku, Javi Guerra oManucho, jugadores que aquí en Valladolid conocéis bien. Los laterales son muy largos, muy ofensivos. Además, tengo mucho respeto a un hombre del centro del campo como Trashorras», apuntó el técnico del Real Valladolid.

Los recordados Javi Guerra y Manucho Gonçalves sí aparecen en la citación de Rubén Baraja, pero en cambio no han sido incluidos los otros dos futbolistas con pasado blanquivioleta, el alemán Patrick Ebert y el colombiano Johan Mojica, al margen del grupo en la última sesión con el Rayo.

Velocidad

Paco Herrera apuntó el jueves la intención de mantener la formación 4-4-2 en rombo y planteó la posibilidad de introducir un único cambio en la alineación. Jose Arnaiz puede volver al once tras una semana envuelto en la polémica por las declaraciones de Paco Herrera sobre el estado del jugador, ausente de la titularidad en los dos últimos choques. Su velocidad puede resultar necesaria en un partido que su compañero Lucho Balbi considera que será «de ida y vuelta». «Los dos vamos a intentar jugar la pelota. Sabemos que ellos tienen jugadores de muy buen pie y muy rápidos, sobre todo por las bandas. Intentarán atacar por los costados y tendremos que estar atentos a su sistema de juego, pero sin olvidarnos de nuestra idea», apuntó ayer el lateral argentino.

El Real Valladolid se agarra a su condición de local para tratar de someter al Rayo. «Espero que demos el mismo rendimiento que estamos ofreciendo en casa», subrayó Paco Herrera, contento con la puntuación obtenida en las dos últimas salidas de su equipo. «El otro día me hicieron una observación que me gustó porque me interesaba. Hemos jugado dos partidos fuera de casa, en Cádiz y en Oviedo, y antes de disputarlos se podía pensar que sacar dos empates sería cojonudo. Pero ha resultado mejor sacar una victoria, y es lo que hicimos. Estuvimos cerca de puntuar en Oviedo, pero no lo conseguimos. No me importa haber tenido un resultado como el de la semana pasada [derrota por 1-0] si ahora somos capaces de ganar este partido».

El Real Valladolid interrumpió en Oviedo una magnífica racha de cuatro victorias en los cinco partidos anteriores que han permitido al equipo de Paco Herrera mirar hacia la zona alta de la comprimida Segunda División. Es séptimo con 31 puntos, la misma cifra que suman los equipos que le siguen en la tabla (Lugo, Reus y Sevilla Atlético) y tiene a tiro al Real Oviedo (32) y Tenerife (33).

En cambio, el Rayo no acaba de propulsarse tras la destitución de José Ramón Sandoval en la jornada decimotercera y la llegada al banquillo del vallisoletano Rubén Baraja, al que acompaña su hermano Javier como segundo entrenador. Con el ‘Pipo’ al mando, el equipo franjirrojo solo ha logrado ganar al Alcorcón en Vallecas (2-0) y al Nàstic en Tarragona (0-1) en dos partidos consecutivos que elevaron la moral vallecana. Sin embargo, el Rayo no pudo seguidamente con el Levante (1-2) y el Real Zaragoza (1-2), y ha sobrevivido a base de tres empates recientes: frente al Córdoba a domicilio (0-0) y ante Sevilla Atlético y Elche en Vallecas (1-1 en ambos choques). «Nos esta faltando gol, pero hay que seguir adelante e intentar que no falte nada. Necesitamos los tres puntos ya. Estamos dolidos», apuntó el pasado lunes Paulo Gazzaniga, el portero titular del Rayo desde la décima jornada.

«Ahora, cada partido es una final», corroboró su compañero Álex Moreno. «Zorrilla es un campo jodido, va a hacer mucho frío, pero hay que seguir la dinámica de querer ganar y sumar de tres», añadió el extremo, quien jugó como lateral izquierdo durante la segunda parte del último choque frente al Elche en sustitución del rumano Rat.

Rubén Baraja podrá alinear al delantero Miku después de que el Comité de Competición dejase sin efecto la primera tarjeta amarilla que vio contra el Elche en la última jornada.

Antecedentes

El Rayo Vallecano no ha logrado ganar en Zorrilla desde la temporada 2000-2001, en Primera, cuando Francisco Ferraro era el técnico blanquivioleta y Juande Ramos entrenaba a los madrileños. En aquel choque, el resultado fue de 1-3, con goles de Caminero para el Real Valladolid y de Ballesteros, Iván Iglesias y Bolic para los franjirrojos. De los cinco enfrentamientos ligueros posteriores, el Pucela ganó tres y otros dos acabaron en tablas.

Homenaje a Álvaro Rubio

La noche estará cargada de emotividad en el estadio José Zorrilla para tributar homenaje a uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del Real Valladolid. La grada se pondrá en pie para aplaudir a Álvaro Rubio, el ya legendario mediocentro que jugó 311 partidos en diez temporadas como blanquivioleta (entre 2006 y 2016), antes de que el club prescindiera de sus servicios el pasado verano. Ahora, tras finalizar una breve etapa en el Bengaluru indio, Álvaro Rubio recibirá la insignia de oro del Real Valladolid en los prolegómenos del choque ante el Rayo y las peñas se volcarán en el homenaje al futbolista.

Todos los abonados que lo deseen podrán canjear su localidad habitual por una entrada en el Fondo Norte desde hora y media antes del choque en las taquillas del estadio. A las 19:40, la Federación de Peñas propone acudir a la zona de animación y colaborar con el particular homenaje a Álvaro Rubio. Además, en el minuto 18 del choque (dorsal de Rubio en su etapa pucelana) el público está invitado a corear «el nombre del eterno capitán».

Previamente, Álvaro Rubio habrá recibido de manos del presidente Carlos Suárez la insignia de oro del Real Valladolid «en agradecimiento a su trayectoria intachable en la entidad blanquivioleta», según comunicó el club vallisoletano el pasado verano, cuando el jugador anunció su marcha en rueda de prensa al no entrar en los planes de Paco Herrera. Hoy, Zorrilla despedirá con emoción a uno de los grandes delPucela.