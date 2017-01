Últimas horas para fichar un extremo

El mercado de invierno toca a su fin y el Real Valladolid apura las opciones para incorporar un extremo antes de que finalice el plazo, mañana, martes, a las 23:59 horas. El club blanquivioleta tiene abiertas dos operaciones en las últimas horas del mercado y una tercera vía que pasa por la llegada de Cristian Espinoza tras salir del Alavés, donde estaba cedido por el Villarreal. La dirección deportiva ha seguido al argentino, pero se desentendió cuando parecía que iba a fichar por el Real Oviedo y abrió nuevas vías de contacto con otros futbolistas. Finalmente, Espinoza no pasó el reconocimiento médico con el club asturiano y el interés blanquivioleta se ha reactivado.

Según la información que se maneja en las oficinas vallisoletanas, Espinoza solo presenta un edema, fruto de un golpe, y necesitaría dos o tres semanas para jugar. El Real Valladolid no tiene la prisa del Real Oviedo ya que cuenta con un once definido, y la llegada de un extremo solo serviría como alternativa táctica para Paco Herrera, un técnico que prefiere jugar con un 4-4-2 en rombo y, por lo tanto, sin bandas atacantes. De hecho, algunos futbolistas, como Pablo Hervías, declinaron venir en verano por este motivo.

El club blanquivioleta dispone de una cantidad cercana a los 100.000 euros para fichar, gracias a los más de 60.000 euros liberados con la cesión de Luismi Sánchez al Nàstic y los más de 30.000 ahorrados con el préstamo de Iban Salvador al UCAM. Además, en las próximas horas y, si nada se tuerce, el serbio Dejan Drazic también saldrá de la disciplina blanquivioleta, con destinó al Partizán de Belgrado o a Portugal. El Celta, propietario de sus derechos, quiere que disponga de minutos. El hecho de que Herrera le dejase fuera de la última convocatoria frente al Rayo (y convocase a Guzmán) se debe a que en el Real Valladolid se contempla que su salida es inminente.

Al margen de Espinoza, hay otras dos operaciones en marcha. Una de ellas, complicada, pasa por la incorporación de un jugador «titularísimo» en su club. La otra parecía encauzada en su momento, pero luego se enfrió.

El Real Valladolid no ha variado su idea: solo traerá un refuerzo si sirve para mejorar. En este sentido, el club vallisoletano ha renunciado a algunas opciones. Pudo fichar a Iago Díaz, procedente del Almería, pero no consideró que el lucense colmase las necesidades del equipo. Finalmente, el extremo recaló en la Cultural Leonesa. Otras posibilidades sí agradan, pero resultan muy complicadas. Lass Bangoura gusta mucho, pero el Rayo ni siquiera ha contemplado una sustanciosa oferta de traspaso hacia otro club, así que en el Real Valladolid se entiende que no se planteará una cesión con destino Zorrilla. El bético Nahuel Leiva llegaría si resultase factible, pero se considera absolutamente fuera de tiro. En contra de Ager Aketxe, del Athletic Club, pesó la incógnita de cómo responderá tras recuperarse de una lesión de ocho meses. De igual modo el canterano del Athletic ha sido cedido al Cádiz hasta final de temporada.

Un fichaje de última hora tendría que superar el nivel de canteranos como el pujante David Mayoral, al que se recurrirá si no llegan refuerzos externos. También se espera que las últimas horas abran nuevas opciones. Ayer hubo contactos con Fede Cartabia, que saldrá del Valencia, aunque no recalará en el Real Valladolid.