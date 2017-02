Peor que en la primera vuelta

Este Pucela es capaz de lo mejor y tambien de lo peor por eso no es estable no tiene continuidad aveces es un equipo de poder y otra es una barca a la deriva es un equipo de DOBLE ANIMO

La verdad es esa, peor estamos en cuanto puntos. Ahora vienen esos 5 partidos que se perdieron, y creo que bien se pueden ganar todos, hasta el del Levante en Zorrilla, que para eso jugamos en casa. Hay un mal de muchos equipos, y mas el nuestro, que no encadenan mas de 2-3 partidos seguidos ganando. Creo que ahora se puede logar, y es mas, también se puede ganar en Alcorcon, y Nastic después en Zorrilla. Tenemos 7 partidos que hay que ganar, imposible no es. Tienen que cambiar cosas, y lo primero que jueguen los que mejor estén, no los que mas nombres tienen.