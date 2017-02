Paco Herrera apunta hacia un cambio de dibujo

Paco Herrera valora "como una opción seria" jugar con un tridente arriba este domingo ante el Tenerife (José Zorrilla, 16:00 horas). El entrenador del Real Valladolid considera que el 4-4-2 en rombo, formación empleada hasta la fecha, "ha dado un montón de cosas" al equipo, pero entiende que la vuelta al 4-3-3 puede servir mejor ahora al estado del equipo, aunque defiende la validez de los dos dibujos. "El rombo nos ha dado un montón de cosas. Nuestros pecados son por otro tipo de situaciones, no por el rombo. Me sorprenden tener que trabajar algunas situaciones que me parecen, casi, casi de juveniles o de infantiles. Me llaman la atención algunas cosas que nos suceden y que, con la experiencia, no deberían pasar".

Herrera considera que la elección del portero (la vuelta de Isaac Becerra a la titularidad o mantener a Pau Torres tras el autogol ante el Girona) es una "decisión sencilla para él". "Cualquier decisión generará comentarios. Ya dije que Pau me parece un portero tan bueno como Isaac, aunque con condiciones distintas. La pasada semana, Isaac ya estaba bien, pero me querido cuidar en su salud por su lesión, una dolencia crónica que le ha llevado mucho tiempo. Tome la decisión que tome, va a ser buena. No la voy a comunicar ahora".

El entrenador blanquivioleta ve al Tenerife como un equipo que "va a más". "Ha firmado bien a los jugadores. Siempre pongo como algo vital en grupo que lleven tiempo trabajando juntos. Juegan un 4-4-2 con dos puntas muy rápidos y dos extremos muy buenos. Se trata de un conjunto sólido y con mucha pegada".