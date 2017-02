Aferrados al fortín de Zorrilla

Directo 2491454 1

La derrota de la pasada jornada ante el Girona obliga al Real Valladolid a no perder el paso esta tarde en Zorrilla (16:00 horas) y dar caza a un Tenerife que llega embalado. Los canarios comparecen después de sumar 14 puntos en los últimos seis partidos, tramo en el que han desterrado la palabra derrota de su diccionario. Sin embargo, la clave del éxito chicharrero en este tramo radica en la fortaleza mostrada en su estadio (cuatro victorias seguidas) y no tanto en los puntos recolectados a domicilio (dos empates). Aese factor se agarra también el Real Valladolid, un equipo que hace granero en Zorrilla. El conjunto de Paco Herrera solo ha cedido dos empates en los últimos siete partidos como local (sendos 0-0 ante Real Zaragoza y Almería) y no cae en su feudo desde la fatídica racha de las cinco derrotas consecutivas, cuando UCAMMurcia y Huesca asaltaron el fortín.

Aquel malhadado periodo comenzó precisamente en el Heliodoro Rodríguez López ante un Tenerife que se llevó el gato al agua sobre la bocina del descanso, con un gol de Carlos Ruiz a la salida de un córner mal defendido. Hoy, el Tenerife ha evolucionado tácticamente desde el 4-3-3 de aquel día hacia un 4-4-2. El senegalés Amath Ndiaye, excanterano blanquivioleta, aparece ahora como una de sus principales amenazas en la punta del ataque, donde saca partido a su endiablada velocidad. El portero Dani Hernández también vuelve a Zorrilla, mucho más cuajado que en su etapa blanquivioleta, como demostró en el choque de la primera vuelta con paradas de mucho mérito que ayudaron a la victoria de los insulares.

Aupado por la concentración de partidos en casa, el Tenerife ha subido como un géiser para encaramarse a la quinta plaza con 37 puntos antes de comenzar esta jornada. El Real Valladolid salió de zona de ‘play-off’ tras la última derrota en Montilivi para caer al octavo puesto con 34. Las mínimas distancias en la tabla permiten propulsiones rápidas y descensos bruscos en un vaivén sin tregua. El Real Valladolid necesita ganar para no descolgarse demasiado y alcanzar al Tenerife en la tabla. Además, hay otro factor en juego: vencer por una renta superior al 1-0 permitiría al conjunto blanquivioleta ganar a los canarios en los enfrentamientos particulares entre ambos, un factor que resultará decisivo en caso de empate a puntos a final de temporada. Y, vistas las estreches de la clasificación, conviene no abandonar esta perspectiva ante rivales muy directos en las aspiraciones por alcanzar el ‘play-off’.

En el Real Valladolid se espera un cambio de formación y la vuelta al 4-3-3, lo que permitiría dar entrada a Raúl de Tomás en el once. El madrileño se ha revelado como un goleador implacable desde el banquillo y ahora tendrá la oportunidad de reivindicarse también como titular... si Herrera le concede la alternativa. La recuperación del tridente supondría el aparcamiento del rombo en el centro del campo. Herrera tendrá que valorar si sienta a Álex López, a la espera de que el centrocampista recupere su mejor nivel. En los últimos partidos, el gallego parece una sombra.

La otra duda estriba en conocer si Isaac Becerra volverá a la titularidad en la portería, una vez recuperado de la tendinitis en la rodilla izquierda y tras cumplir el plazo de seguridad como suplente que le adjudicó Herrera en Girona. Las impresiones apuntan a que Becerra jugará de inicio, en detrimento de Pau Torres, al que ya le esperaría el banquillo aunque no hubiera llegado el infortunio de Montilivi en forma de autogol. El técnico dijo el viernes que la decisión «es sencilla» para él, pero no la desveló, así que habrá que esperar a la confirmación del once. La lista de citados de Herrera también se conocerá hoy.

En el Tenerife, José Luis Martí, ha convocado a todos los futbolistas que tiene disponibles para el encuentro de esta tarde y no podrá disponer como consecuencia de diferentes problemas físicos de Aitor Sanz, Rachid, Iñaki Sáenz y el japonés Gaku Shibasaki, informa Efe.

La alineación del Real Valladolid estará formada por: Pau Torres, Moyano, Á. Pérez, Guitián, Balbi, Leão, Jordán, Míchel, Villar, Jose y De Tomás. Ocuparán el banquillo: Becerra, Ángel, Rafa, Álex López, Sergio Marcos, Guzmán y Mata .