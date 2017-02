Llega a Zorrilla un Tenerife que no conoce la derrota desde hace dos meses

Desde octubre del año pasado suma trece jornadas de Liga en las que solo ha perdido un encuentro, por la mínima (1-0) y fue en casa del líder indiscutible de la categoría, el Levante.

En los últimos seis partidos disputados, ha sumado 14 de los 18 puntos en juego y se encuentra sólidamente asentado en el cuarto puesto de la clasificación, que le daría derecho a disputar la promoción, a solo ocho puntos del ascenso directo, una segunda plaza que actualmente ocupa el Girona, último rival del Real Valladolid, con 45 puntos. Pero también es cierto que solo se halla tres puntos por delante del Real Valladolid, a cuyo feudo acudirá el próximo domingo a partir de las 16:00 horas.

Entre las acreditaciones que presentará el equipo entrenado por el mallorquín Pep Martí, figura la victoria sobre el Real Valladolid en la primera vuelta, en un partido celebrado en el Heliodoro Rodríguez López el pasado mes de septiembre que ganó con un solitario gol de cabeza de Carlos Ruiz desde el centro del área. El autor del gol, un defensa de cierta envergadura, 1,83 metros, solo ha marcado ese gol en liga. Otra lamentable singularidad que le costó los tres puntos al Pucela.

Veinte años sin ganar en Zorrilla

No obstante la impresionante trayectoria del Tenerife durante esta temporada en Liga, el Real Valladolid le tiene tomada la medida a este rival directo por la promoción.

Ocurrió el 12 de octubre en la Copa del Rey. El Real Valladolid había eliminado al Zaragoza y afrontaba su segundo asalto contra el Tenerife, en Zorrilla. Era a un solo partido y fue necesario recurrir a la prórroga, porque encuentro terminó con empate a un gol. El partido finalizó con un 3-1 favorable al Real Valladolid, con goles de Drazic (2) y De Tomás, para quien el encuentro fue uno de los primeros escaparates en los que demostró su habilidad en el área. Su gol llegó tras una filigrana de calidad dentro del área. Pero, además, el Tenerife cumple 20 años sin conocer la victoria en Zorrilla. El Tenerife no ha sumado tres puntos en los últimos once partidos que ha jugado en el José Zorrilla, donde el conjunto blanquiazul no gana al Valladolid desde marzo de 1997.

El balance en los antecedentes en territorio castellanoleonés favorece a los locales, con diecisiete triunfos, mientras que los insulares han ganado en cuatro ocasiones y nueve de los encuentros finalizaron con empate en el marcador.

Los treinta enfrentamientos entre ambos conjuntos se han encuadrado en Primera División (11), Segunda División (16), Tercera División (1) y Copa del Rey (2).

Notablemente reforzado

Pero el Tenerife que llegará el próximo domingo a Zorrilla no será el mismo que el de la primera vuelta. El equipo se ha reforzado notablemente en el mercado de invierno, como reconoció el director deportivo del Real Valladolid, Braulio Vázquez, que dejó entrever su envidia por los nuevos jugadores que habían aterrrizado en el mercado de invierno:El centrocampista argelino Rachid, procedente del Sporting de Gijón; el mediapunta canario procedente de Las Palmas, Tyronne;y el centrocampista japonés Gaku Shibasaki, que fue la sensación de la final del Mundialito de Clubes, en la que marcó dos goles al Real Valladolid. Lo cierto es que hasta el momento Rachid solo ha jugado un encuentro con el Tenerife y Tyronne, dos. Las sensación japonesa está aún inédita.

Hoy, cuando el Real Valladolid celebre su primer entrenamiento preparatorio del encuentro en los Anexos, la eventual presencia de Drazic determinará la posibilidad de que el serbio pueda entrar en la convocatoria contra un equipo al que ha marcado este año dos goles en la Copa. Valentín Pizarro Gómez del ComitéMadrileño, pitará el encuentro.