El Real Valladolid se atasca ante el Tenerife

El Real Valladolid pinchó en su estadio, donde solo pudo obtener un punto ante el Tenerife. El cambio táctico de Paco Herrera no surtió efecto y el 4-3-3 de inicio se reveló inefectivo y dejó paso al rombo en la segunda parte. Los goles no aparecieron en ninguna de las dos porterías. En la blanquivioleta siguió Pau Torres, ahora por delante del suplente Isaac Becerra, quien ha perdido el puesto tras salir de su lesión. Pau no tuvo apenas trabajo, pero se mostró seguro cuando tuvo que intervenir. En el arco del Tenerife, Dani Hernández resultó clave para que su equipo sacase un punto de Zorrilla con dos paradas de mérito en el tramo final.

0 Real Valladolid Pau Torres; Moyano, Guitián, Álex Pérez, Balbi; Jordán (Mata, m.88), Leão, Míchel Herrero (Rafa, m.84); Villar, De Tomás (Sergio Marcos, m.70) y Jose.

0 Tenerife Dani Hernández; Cámara, Jorge Sáenz, Germán, Camille; Omar Perdomo (Tyronne, m.83), Alberto (Jouini, m.89), Vitolo, Aarón (Suso Santana, m.69); Lozano y Amath. árbitro Pizarro Gómez (comité madrileño). Amonestó a Jordán, Vitolo, Alberto, Germán, Moyano. Expulsó a Villar por doble amarilla (m.77) OTROS DATOS José Zorrilla. 8.139 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en la tragedia del pasado viernes en Angola.

En la primera parte, el Tenerife llevó el mando del partido y creó peligro con las internadas del excanterano blanquivioleta Amath y algunas acciones de un vertical Aarón. El Real Valladolid inquietó poco en ataque en este periodo.

En la segunda mitad, el equipo de Paco Hererra recuperó el control de la pelota y algo más de mordiente arriba. Jordán probó con una falta directa al área y De Tomás conectó un buen cabezazo. El técnico del Real Valladolid recibió pitos cuando retiró a De Tomás para dar entrada a Sergio Marcos y volver al 4-4-2 en rombo. El choque se complicó cuando Villar vio la segunda amarilla en un rifirrafe con Germán y el Real Valladolid se quedó con diez. Aun así, hubo oportunidades para ganar: Dani Hernández sacó el guante en un gran disparo de Jordán y el portero exblanquivioleta evitó un cabezazo a quemarropa de Álex Pérez tras un centro de Sergio Marcos. Al final, en inferioridad, el Real Valladolid tuvo que conformarse con un raquítico punto en un partido marcado por las deficiencias y las imprecisiones.