El Real Valladolid llegó tarde a Gerona. Y lo hizo sin afeitar, despeinado, con la corbata mal anudada y la camisa a medio abrochar, con prisa, como si se hubiera dormido precisamente el día en el que acudía a una entrevista de trabajo. El equipo fue, de nuevo, víctima de ese efecto narcótico que, según Paco Herrera, anestesia al equipo cada vez que cosecha un par de victorias seguidas. Los triunfos, lejos de afianzar el estilo y reforzar la confianza, actúan de la misma forma que lo hacía el huso en la Bella Durmiente.

Cuando despertó, como ocurría con el dinosaurio Augusto Monterroso, el problema todavía estaba allí. No, no se trataba de la portería tan tocada por el infortunio que debería pensar en sembrar ajos a su alrededor o colgar nazares del larguero como si se tratara de la choza de un chamán. Al menos, pensé, el error no lo ha cometido Becerra, pues la comprensión ante uno de los goles más grotescos que se recuerdan se habría tornado en leña con la que alimentar la pira de la crítica incendiaria. A estas horas el guardameta ya habrá comprendido que la suya es una profesión en la que se puede perdonar todo salvo salirse del guion de lo políticamente correcto.

No, el Real Valladolid no cayó derrotado en Gerona por un topo despistado. Lo hizo, primero, por no ser capaz de realizar un partido completo, por haber vuelto a pecar de abulia y molicie, por su ineptitud para igualar la intensidad del rival que, durante cuarenta y cinco minutos, convirtió el partido en una suerte de tormenta perfecta adonde el equipo acudió sin ni siquiera paraguas. Lento y desnortado. Cuando quiso reaccionar ya era tarde. El equipo carece tanto de gol que ni siquiera aquella cantinela paternalista que reflejaba el desgastado ‘ya entrarán’ sirve a estas alturas para disfrazar el único mal que lastra al equipo desde el inicio de temporada. Mientras tanto, en ese universo paralelo al que a veces se transporta el entorno blanquivioleta, Jose y Juan Villar, los únicos futbolistas que han demostrado hasta la fecha capacidad suficiente para actuar como francotiradores -un disparo, un muerto-, han pasado a engrosar la lista anual de sospechosos habituales. Solo marcan goles, dicen. Y yo que pensaba que el fútbol iba precisamente de eso.