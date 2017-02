«Hacía falta tener el balón y mientras fuimos once lo tuvimos

«El míster tenía claro que nos hacía falta tener el balón, por eso me sacó y con el cambio, el poco tiempo en el que estuvimos en igualdad de jugadores, tuvimos más el balón, encontrábamos huecos y a llegamos más. Pero en seguida se produjo la expulsión de Juan [Villar] y cambió todo. Si el míster decidió ese cambio, fue por algo». Sergio Marcos, cuya salida al campo en sustitución de De Tomás, en el minuto 70 del encuentro del domingo frente al Tenerife, fue pitada por el público, en la primera protesta masiva de los aficionados a una decisión del entrenador en lo que va de Liga, explico esta mañana, en la sala de prensa las razones por las que se produjo el cambio.

El mediocentro, que apenas ha tenido minutos en el campeonato, a pesar de que Paco Herrera no disimula su admiración por él, insistió en que la decisión sobre su participación en los partidos es siempre del míster e insistió en que tanto el entrenador como el vestuario saben los que tienen que hacer, conocen la idea de juego y todos lo tiene claro. No hay confusión, según Sergio Marcos que aventuró que la mejora es cuestión de tiempo. El mediocentro no supo responder a la razón por la que el pasado domingo el Pucela hizo un mal partido con muchísimas pérdidas de balón. «No sé por qué ocurrió. Hay partidos en los que estamos mejor y otros peor».