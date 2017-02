Queridos locutores

Ayer se celebró el Día Mundial de la Radio, conmemorando la fecha de 1946 en la que se creó la emisora de las Naciones Unidas. Siempre es buena ocasión para reivindicar este medio tan universal, inmediato y que ha resistido el paso del tiempo y de las nuevas tecnologías (al final ni Internet ni el vídeo mataron a la estrella de la radio como decía la canción…), pero sirva dicha efeméride para homenajear a esta bonita fuente de canciones, noticias, tertulias… Y goles.

Mucha gente, sobre todo los que superamos la treintena, seguimos asociando la jornada futbolística con esos sonidos de ‘carruseles’ tipo «gol en Las Gaunas». Todavía queda quien echa de menos las tardes junto al transistor en las que casi todos los partidos se disputaban los domingos a las cinco, cuando la voz de los locutores nos hacía viajar de ciudad a ciudad entre gol y gol.

Les confesaré que yo siempre he sido más de sintonizar alguna emisora de Valladolid, pues prefería escuchar todo el partido completo de nuestro Pucela. Así, junto a la radio local, guardo el grato recuerdo de esa goleada al Oviedo, la promoción contra el Toledo, una eliminatoria copera fuera de casa que se alargó por penaltis hasta la madrugada (imposible no acordarse del ‘coyote de Coria’) o aquel partido de UEFA en Moscú. Incluso escuché, desde mi trabajo y con un casco en la oreja, aquella salvación contra el Betis.

Antes, cuando casi no teníamos acceso a partidos televisados, la radio (vale, y quizás el Teletexto) era la única vía para seguir al minuto al Pucela. Recuerdo con especial cariño los lunes en los que tenía examen y el día anterior había partido. No era capaz de concentrarme hasta que no terminaba el encuentro y me engañaba tratando de estudiar con la narración del Real Valladolid sonando de fondo.

Hoy la radio sigue siendo una valiosa herramienta. Los aficionados que vivimos fuera podemos estar al día de las tertulias y los partidos a través de plataformas ‘online’ ‘y, pese a que también resulta muy fácil ver los partidos por televisión, sigue teniendo gran peso en el mundo del fútbol. En Valladolid, por lo general, se hace buena radio deportiva y estos profesionales contribuyen a difundir la pasión por nuestra ciudad y nuestros colores. En estos tiempos difíciles para los medios, deseo que la radio de calidad y sus profesionales resistan y nos sigan narrando decenas de éxitos en Valladolid.