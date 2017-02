Paco Herrera valora dar la titularidad a Sergio Marcos

El Real Valladolid que visitará este sábado al UCAM Murcia (La Condomina, 16:00 horas) contará previsiblemente con Sergio Marcos en el once inicial. Paco Herrera valora la inclusión del centrocampista en un equipo que será «muy parecido al que jugó el otro día» frente al Tenerife. «Puedo reforzar el centro del campo y quitar uno de arriba, o seguir igual y continuar con tres atacantes, con la opción de Sergio Marcos», ha apuntado el técnico. Juan Villar tendrá que cumplir un choque de sanción, salvo que prospere el recurso del Real Valladolid.

Paco Herrera también confirma la titularidad de Pau Torres en detrimento de Isaac Becerra. «Creo que Pau se está ganando que siga contando con él. No valoré como un error lo que sucedió ante el Girona, sino como una desgracia. Para mí, se está ganando la continuidad y estoy contento de que sea así porque el chico ha seguido trabajando sin bajar la guardia».

El entrenador del Real Valladolid cree que una derrota ante el UCAM separaría al equipo de la lucha por la segunda plaza, pero no de la pugna por la zona de 'play-off'. «Quedan partidos suficientes como para que seis puntos no resulte una distancia insalvable. Pero tenemos que mejorar. No podemos mantenernos en un estado catatónico. Tenemos que dar un paso al frente en todos los sentidos».

Paco Herrera ha constatado que el Real Valladolid «está dejando de ser un equipo que trata de presionar hacia arriba». «Eso hay que corregirlo. En eso estamos. Queremos meter más presión, pero no desde la defensa sino desde el medio del campo. Esto sucede por las características de nuestros jugadores. No tenemos futbolistas para robar y por lo tanto debemos mirar hacia arriba. Y, por eso, la gente del medio del campo tiene que aparecer más en el área. Esa es una situación que nos daría algo más».