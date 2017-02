«Si el míster quiere, puedo jugar el domingo frente al Lugo

«Esoy bien. En el partido [el sábado, contra el UCAM, en La Condomina] me cambiaron, por precaución, porque se me había cargado el gemelo y, hoy, también, he salido a probar un poquito para ver las sensaciones y han sido muy buenas. No he tenido molestias. Si el míster quiere, podré jugar el domingo frente al Lugo» Jose Arnaiz, que esta mañana apenas estuvo sobre el césped de los Anexos media hora, ejercitándose con el preparador físico David Chorro, compareció después en la sala de prensa para explicar su situación. Y fue claro: «Si el míster quiere, claro que sí» afirmó.

El delantero talaverano de la cantera vallisoletana afirmó estar muy contento con el partido del sábado, a pesar de que en la segunda parte fue sustituido por un problema muscular, al parecer sin trascendencia: «Acabé muy contento; una asistencia, un gol y que el equipo fuera ganando 2-0 al descanso, es para estarlo. Una pena que no pudiera seguir en la segunda parte».

El pichichi del Real Valladolid negó tajantemente que tenga algún desencuentro con el entrenador: «Con Paco nunca ha habido nada. Estoy magníficamente. Gracias a él, estoy donde estoy. Con él no ha habido nunca nada. Por supuesto, sus palabras de advertencia tras el partido del Oviedo me han venido bien. Lo hizo para picarme, para que apretara y me vinieron bien».