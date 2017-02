Joan Jordán considera que el gran reto que tiene el Real Valladolid a estas alturas del campeonato pasa por encontrar un patrón de regularidad. El centrocampista cree que "el único punto" que le falta al equipo blanquivioleta tiene que ver con encadenar una buena racha de triunfos. "Una regularidad para ganar tres, cuatro o cinco partidos y que se pueda decir que el equipo logra un gran rendimiento de resultados. Es el pasito que nos falta. Confiamos en ganar al Lugo este domingo. Y, luego, afrontaremos un nuevo reto: ganar el tercer partido seguido, algo que se nos ha atragantado hasta ahora".

Para Jordán, el Real Valladolid "aún no ha llegado a su tope". "Es verdad que las jornadas van pasando y todos tenemos ganas de que el equipo alcance esa cima. El otro día, ante UCAM, ya variamos un aspecto táctico: no jugamos en rombo, sino con Sergio Marcos como un falso banda. Esa situación nos generó cosas muy buenas. Vamos variando matices. El equipo va creciendo. Nos gustaría que fuera a pasos agigantados, crece más bien poco a poco, pero yo creo que vamos a más".

El centrocampista, cedido por el Espanyol, no piensa en su futuro más allá del 30 de junio. "Mi asesor sabe que, hasta que no acabe la temporada, no quiero hablar de ese asunto. Esta campaña es muy importante para mí y también para el club. Ahora mismo no pienso ni en seguir ni en volver al Espanyol. Ahora pienso en el Lugo. Es verdad que en caso de ascenso a Primera seguiría aquí y estaría encantado".